Eine nützliche und ersprießliche Lektüre

MOZ

Beeskow (Olaf Gardt) Die Journalistin Anni Geisler hat sich mit der Beeskower Zeitungsgeschichte beschäftigt. Das Ergebnis ihrer mehrjährigen Recherche ist das 27. Beeskower Heimatheft, das sie am 16. Oktober in der Kupferschmiede vorstellt.sprach mit ihr über ihre Arbeit und den Inhalt des Heftes.

Frau Geisler, wer hat Sie überredet, über die Beeskower Zeitungsgeschichte zu schreiben?

Es gibt ja keine geschlossene Geschichtsschreibung über die Stadt, kein großes Werk, das alle Lebensbereiche betrachtet. Dafür existieren viele sehr detailreiche Beiträge, die sich mit einzelnen Themen beschäftigen. So einen kleinen Teil wollte ich auch beisteuern. Als Journalistin lag es da nahe, die Zeitung der Stadt anzusehen.

Wie lange hatte Beeskow eine eigene Zeitung?

Das kann ich ganz genau sagen. Die erste Ausgabe des Beeskower Wochenblatts erschien am 31. August 1839, die letzte Ausgabe des Kreisblatts am 18. April 1945. Das ist auch die Zeit, die ich im Heimatheft betrachte. Danach gab es, wie ja heute mit dem Oder-Spree-Journal der MOZ, in Beeskow Lokalausgaben größerer Zeitungsverlage.

Wie kam es zur ersten Zeitungsgründung in der Stadt?

Ein Sekretär des Magistrats beantragte die Gründung. Schließlich gab es vom Preußischen Staat eine Genehmigung mit der Auflage, dass die Zeitung „nützlich und ersprießlich“ sein müsse. Es ging also auch damals um Information und Unterhaltung.

Wie muss man sich die erste Beeskower Zeitung vor-stellen?

Es gab natürlich noch keine Bilder, nur Text. Außerdem war die Zeitung viel kleiner, als wir das heute gewohnt sind. Sie erschien im Oktavformat, vergleichbar mit einem größeren Buch. Auf der ersten Seite war ein Fortsetzungsroman zu finden.

Sind die Beeskower Zeitungen noch alle vorhanden?

Von den 107 Jahrgängen sind erstaunlicherweise die meisten erhalten. Ich habe fast alle zumindest durchgeblättert. Das war sehr zeitaufwändig. Vor allem, weil man sich immer wieder festliest.

Hatte denn das Kreisblatt viel Spannendes zu bieten?

Durchaus. Man kann die Entwicklung der Stadt in dieser Zeit sehr gut nachvollziehen. Und man merkt, dass es Themen gab, die die Menschen über lange Zeiträume beschäftigten. Dazu zählt schon immer die Infrastruktur. In den 1850er Jahren war die Sanierung der offenbar vollkommen heruntergewirtschafteten Fernstraße Frankfurt–Leipzig, an der Beeskow liegt, ein großes Thema. Übrigens gab es schon damals Fahrverbote. Nicht wegen der Luftverschmutzung, sondern wegen des Regens. Der weichte die Lehmstraßen auf. Damit die von schweren Fuhrwerken nicht zerfahren werden, musste man bis zu zwei Tage warten und die Fahrbahn abtrocknen lassen, sonst gab es drastische Strafen.

Wie haben Sie das Heimatheft gegliedert? Geht es da auch um diese Inhalte oder mehr um die Zeitung mit Verlag, Redaktion und Druckerei?

Das Heft ist zweigeteilt. Zuerst beleuchte ich schon die Entwicklung der Zeitung, berichte über die Herausgeber, die meist auch die Redakteure waren, den Druck und den Vertrieb. Dass die Zeitung früh morgens im Briefkasten lag, gab es nicht. Man konnte sie zwar vom Postboten bringen lassen, üblicherweise holte man sie aber selbst aus der Druckerei ab. Im zweiten Teil des Heftes greife ich dann einige der Themen auf, über die immer wieder berichtet wurde.

Welche sind das beispielsweise?

Die Entwicklung der Infrastruktur habe ich ja schon genannt. Neben der Fernstraße war es die Anbindung an das Eisenbahnnetz, die ja erst relativ spät gelang. Ich schreibe über das Rettungshaus in Neuendorf, das Bürgerhospital, die Novemberrevolution in Beeskow. Da wehte, wenn auch nur kurz, auch vom Beeskower Rathaus die Rote Fahne. Auch ihr Kino war den Beeskowern immer sehr wichtig.

Wie wird die Vorstellung des Heimatheftes ablaufen?

Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich habe so etwas schließlich noch nicht gemacht. Genau so wenig, wie ich bisher Interviews gegeben habe. Als Kulturjournalistin war ich immer die, die gefragt hat. Jedenfalls werde ich etwas über die Arbeit am Heft erzählen, einige Geschichten lesen, Fragen beantworten. Vielleicht melden sich Kritiker meiner Arbeit, die will ich dann auch hören.

Das Beeskower Heimatheft „Eine Zeitung - nützlich und ersprießlich“ wird am 16. Oktober ab 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek vorgestellt. Voranmeldungen sind unter 03366 152174 erbeten.