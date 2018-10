Alles hat seine Zeit

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Im letzten Viertel des Jahres wird es bunt. Der Herbst hält Einzug und mit ihm steht die fünfte Jahreszeit ins Haus. Die Narren des Eberswalder Karnevalklubs (EKK), des Eberswalder Forstfaschings (EFF) und des Dorfklubs Tornow übernehmen am 11.11. gemeinsam die Regentschaft im Rathaus.

Ob der Sturm aufs Rathaus Auswirkungen auf die Tagespolitik haben wird, bleibt abzuwarten oder zu hoffen. Die Schlüsselübergabe findet wie immer um 11 Uhr 11 statt. Dass der Tag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, findet Bernd Banaskiewicz vom (EKK) gut. „Da haben einfach mehr Menschen Zeit, um mit uns zu feiern“, freut sich der aktive Karnevalist.

Traditionell wird der EFF das Motto der kommenden Faschingssaison bekanntgeben. Ein bis dahin stets streng gehütetes Geheimnis.

Für den EKK beginnt am 11.11. allerdings die letzte Saison. Der Verein wird sich zum Jahresende auflösen und die aktive Laufbahn beenden. Vorher wollen es die Narren am Samstag, den 17. November im Haus Schwärzetal aber noch einmal so richtig krachen lassen und mit der 33. Festsitzung einen würdigen und prunkvollen Schlusspunkt unter die mehr als drei Jahrzehnte andauernde Karnevalsgeschichte setzen. „Das wird ein mit zahlreichen Höhepunkten gespicktes Programm“, verspricht Ines Hippeli, Vorsitzende des EKK. Beginn ist um 20 Uhr.

Unter andern wird die Sabine-Brandt-Band aus Oranienburg, jahrelange Wegbegleiterin der großen Bälle des EKK, für stimmungsgeladene Musik sorgen. Ein letztes Mal werden die Funkengarden und Mariechen für das EKK-Publikum die Beine schwingen und man darf sich auf ein paar Klassiker in der Bütt freuen.

Alles hat ein Ende aber dennoch blicken die Narren des EKK auch ein wenig wehmütig auf mehr als drei Jahrzehnte karnevalistische Tradition in Eberswalde zurück. Elferrat und Gardetänze gehören hier bald der Geschichte an.

Unvergessen Bernd Banaskiewicz mit seinen „Viertaktern“, die immer wieder für einen unnachahmlichen Sound im Schwärzetal sorgten. Oder Stimmungskanone Claudia Sprenkelmann, die binnen kürzester Frist den gesamten Saal in Wallung bringen konnte.

Sicher klingen auch vielen noch die bissig-satirischen Büttenreden von Gerhard Walter im Ohr, die aber stets auch eine gehörige Portion verschmitzten Charme versprühten.

Ob solo oder mit „Stammtischbruder“ Volkmar Gutsche. Die Auftritte, die das politische Zeitgeschehen aufs Korn nahmen, wurden heiß erwartet.

Henry Pepinski aus Eichhorst wird durch das letzte Programm im November führen und die legendären Schwärzefüße lassen es sich auch nicht nehmen, dem EKK einen musikalischen Abschiedsgruß zu entbieten. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, denn das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss.

Die Kartenvorbestellung ist bereits in vollem Gange. Karnevalsbegeisterte können sich ihre Plätze bei Foto-Küttner im Paul-Wunderlich-Haus, unter Telefon 0172 9576093 (Toralf Stiebler) oder unter Email ines.hippeli@gmx.de sichern.