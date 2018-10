Wenn der Partner dement wird

Mara Kaemmel

Woltersdorf (MOZ) Wie kommt man damit zurecht, wenn der eigene Partner oder ein anderer nahestehender Mensch dement wird? Darum geht es in einer Schulungsreihe, die speziell für Angehörige konzipiert ist.

Zehn solche Menschen haben sich am Donnerstagnachmittag in einem Nebenraum der Woltersdorfer St. Michael-Kirche versammelt. Sie wollen mehr über die Krankheit und Hilfsangebote erfahren. Deshalb nehmen sie an dem Kurs „Gemeinsam helfen und unterstützen“ mit acht Modulen teil, der vom Landkreis und der Barmer gefördert und unter anderem in Zusammenarbeit der Arbeiterwohlfahrt und der Johanniter Unfallhilfe durchgeführt wird. Projektkoordinatorin Heike Preuß von den Johannitern erklärt: „Das Ziel ist, die Gesellschaft für das Thema Demenz zu sensibilisieren und den Angehörigen frühzeitig Hilfe anzubieten.“

Denn für viele ist die Demenz der Mutter, des Vaters oder des Partners nicht nur eine schlimme Diagnose, sondern ein Tabu. Die Krankheit schleicht sich langsam ein und verändert den Menschen. Sie kündigt sich bei vielen durch einen nachlassenden Geruchssinn an. Namen entfallen, der Orientierungssinn geht verloren, manche werden aggressiv. „Viele Angehörige versuchen allein klarzukommen. Sie brennen dabei aus“, sagt Heike Preuß, die erwachsene Männer vor Erschöpfung hat weinen sehen.

Michael Silbermann hat es eine Weile allein versucht: Erst fing seine 88 Jahre alte Mutter an, Dinge zu vergessen, inzwischen läuft sie oft los und findet sich an weit entfernten Orten wieder – etwa in Berlin-Schöneweide, wo sie dann abgeholt werden muss. Er geht arbeiten, kann nicht den ganzen Tag auf sie aufpassen, macht sich ständig Sorgen.

Was ihm der Kurs bringt? „Ich bin hier sehr gut aufgehoben, weil die anderen die gleichen Probleme haben wie ich“, sagt er. Inzwischen hat sich sein Wissen über die Krankheit erweitert. Er lässt seine Mutter recht haben, egal ob sie den Mittwoch für einen Sonnabend hält. Und er wird mit Unterstützung eines Neurologen und eines Pflegedienstes einen Pflegegrad für seine Mutter beantragen.

Auch Brigitte Zabel empfindet den Erfahrungsaustausch als große Hilfe und empfiehlt Betroffenen die Teilnahme an dem Kurs. Sie pflegt ihren 76-jährigen Mann bereits seit drei Jahren. Er kann nicht einmal mehr fernsehen. „Er sitzt einfach da“, erzählt sie. Mit den Themen zur Entlastung und Unterstützung, die Awo-Referentin Anja Lauke an diesem Nachmittag vorträgt, kennt sie sich inzwischen aus: mit Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege und mit dem Paragrafen 45 des Sozialgesetzbuches, der Regelungen zur Entlastung von Angehörigen im Alltag festschreibt. Dennoch erfährt sie etwas Neues. Als sie vor Kurzem selbst mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste, galt ihre größte Sorge ihrem Mann.

Heike Preuß erklärt, dass sie ihn mit ins Krankenhaus einweisen lassen kann. Und empfiehlt, eine Notfalldose anzuschaffen. Die grüne Dose gibt es in der Apotheke. Darin sollten alle wichtigen Infos aufbewahrt werden, vom Medikamentenplan bis zu Telefonnummern. Die Dose wird im Kühlschrank deponiert. Die Retter sind darauf geschult, die Dose zu finden.

Wer sich für den Kurs interessiert: Das letzte Modul in diesem Jahr findet am 18. Oktober, ab 16 Uhr zum Thema „Neue Wohnformen“ statt. Im nächsten Jahr wird der Kurs mit allen Modulen wiederholt. Anmeldungen nimmt Heike Preuß unter Tel.: 030 311662158 entgegen oder Angelika Brychcy von der Selbsthilfekontaktstelle im Pflegestützpunkt Erkner unter Tel.: 03362 9380902.