Aus dem Weg, aber nicht aus dem Sinn

Jan Kuipers

Dallgow-Döberitz Im Ort ist das Thema Flüchtlinge kein allzu großes mehr. Kurz vor Ostern verließen die letzten Schutzsuchenden Dallgow. Doch in der Bundespolitik ist die Problematik umstritten, wie selten zuvor. Unumstritten sind jedoch die Fakten: Während ein Mittelmeerstaat nach dem anderen seine Häfen schließt und Hilfsorganisationen die Ausfahrt zur Seenotrettung verboten wird, ertrinken Menschen auf der Suche nach Schutz.

Stefanie Hilt war dabei. Als ausgebildete Rettungssanitäterin half sie auf der „Sea Watch“, einem zivilen Rettungsschiff, dem seit drei Monaten die Ausfahrt aus dem Hafen von Malta verwehrt wird. Am Montag berichtete sie zusammen mit den Geflüchteten Aaron und Abdou von ihren Erlebnissen zum Thema Fluchtursachen, Fluchtwege und Seenotrettung auf einer Diskussionsveranstaltung der Linkspartei Dallgow-Döberitz. Der Partei, die auf Bundesebene gerade selbst damit ringt, ob man den Kurs offen für alle beibehalten, oder lieber die an die AfD abgewanderte Protestwählerschicht bedienen soll.

Für Hilt stellt sich diese Frage jedoch nicht „Es ist unsere Pflicht, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen“. Gemeint ist das Recht auf einen Asylantrag in Europa. Dabei geriet ihre Hilfsorganisation kürzlich selbst in Konflikt mit dem Recht. Im Juli wurde ihrem Rettungsschiff, der „Sea Watch 3“, die erneute Ausfahrt aus dem maltesischen Heimathafen verboten mit der Begründung, dass ihr Flaggenstatus nicht geklärt sei. Inspekteure des königlichen Schiffsregisters der Niederlande, wo das Schiff offiziell gemeldet ist, können das nicht nachvollziehen. Ihrer Ansicht nach erfülle das Schiff alle Voraussetzungen.

Aaron, ein Flüchtling aus Eritrea, ist bestürzt darüber. Er kam 2015 über das Mittelmeer nach Europa und fragt: „Was planen die Hilfsorganisationen oder die EU, um Menschen zu helfen, die über das Mittelmeer fliehen oder in Gefängnissen in Afrika sitzen?“ Eine richtige Antwort kann ihm an diesem Abend dazu niemand geben. Auch nicht Felicitas Karimi, von „Willkommen in Westend“ und der Linken Berlin-Charlottenburg. Aaron floh aus seinem Heimatland vor dem Regime des Diktators Afewerki. Die Vereinten Nationen sprechen von „systematischen, weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen“ in dem Land. Ein Jahr dauerte seine Flucht über den Sudan, durch die Sahara nach Libyen und das Mittelmeer nach Europa. „Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist schrecklich, darüber zu reden.“, mehr will er über die Zustände auf der Flucht nicht sagen. Abdou, ebenfalls aus Eritrea, fordert die Bundesregierung auf, politischen Druck auf seine Regierung auszuüben. Auch er gibt politische Gründe für seine Flucht an. Die Sprecherin der Linken Dallgow, Sarah Hintermeier, übersetzt für ihn aus dem Arabischen für eine spärliche Besucherzahl, die die Veranstaltung an den Bogenschießplatz des SV Dallgow lockte.