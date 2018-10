Ausbau gegen den Willen aller Anwohner

© Foto: „Wir fühlen uns einfach überfahren“: Frank Bezill ärgert sich über die hohen Ausbaubeiträge für die Hunboldtstraße in Hangelsberg. Er und alle anderen Anwohner der Straße lehnen den Ausbau ab, die Gemeindevertretung beschloss ihn dennoch. Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) An der Humboldtstraße in Hangelsberg stehen nur wenige Eigenheime. Ihre Besitzer sind gegen den Ausbau der Straße. Die Gemeindevertreter beschlossen diesen am Donnerstagabend dennoch. Das sorgte für Protest.

Es dauert einen Moment, bis die Anwohner realisieren, was die Gemeindevertreter binnen kürzester Zeit beschlossen haben. „Das ist eine Schande“, entfährt es einer Frau. „Eine Frechheit, mit anderer Leute Geld so umzugehen“, ruft ein junger Mann. „Das soll Demokratie sein?“, ärgert sich ein anderer. Geschlossen verlassen die Anwohner der Humboldtstraße den Saal des „Heydewirts“. Pamela Eichmann (SPD), die Vorsitzende der Gemeindevertretung, ruft fünf Minuten Pause aus.

Was war passiert? Die Fontane- und die Humboldtstraße in Hangelsberg sollen 2019 ausgebaut werden. Die Fontanestraße ist 265 Meter lang. Ihr Ausbau kostet laut Plan rund 291 400 Euro. Die Humboldtstraße ist 165 Meter lang. Die Ausbaukosten liegen dort bei 194 300 Euro. Beide sollen eine 4,75 Meter breite Asphalt-Fahrbahn, gepflasterte Zufahrten sowie Entwässerungsmulden erhalten.

Weil die Straßen an Wiesenflächen entlangführen, beschlossen die Gemeindevertreter außerdem, dass Anlieger nur 60 Prozent der Kosten zahlen und nicht 75 Prozent, wie es die Straßenausbaubeitragssatzung vorsieht. Für ein rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück in der Humboldtstraße müssen Anwohner nun mit 11 400 Euro rechnen, für ein gleichgroßes in der Fontanestraße mit 8600 Euro.

Doch obwohl in beiden Straßen tiefe Kuhlen sitzen, etliche Anlieger grundsätzlich einsehen, dass sich etwas tun sollte, lehnen die meisten die konkreten Ausbaupläne der Gemeinde ab. „Zu teuer“ und „zu starke Preissteigerung“, lauten Argumente. „Wo liegt die Kostengrenze, ab der die Maßnahme nicht mehr durchgeführt wird?“, erkundigte sich etwa Nico Pankow. Er sehe die Dringlichkeit des sofortigen Ausbaus nicht. „Vielleicht sinken ja die Baupreise wieder“, ergänzte er. Sollten die Ausschreibungsergebnisse die Planung übersteigen, müsste ohnehin erneut die Gemeindevertretung befragt werden, ob trotzdem gebaut werden soll, erklärte Bettina von Jutrzenka aus dem Grünheider Bauamt am Freitag.

Dass die Straßen überhaupt angefasst werden sollen, regte der Ortsbeirat an. Für die Fontanestraße stellte Planer Bastian Wolff das Vorhaben bereits Ende 2016 im Bauausschuss vor. Die Kosten wurden damals auf 210 000 Euro beziffert. In einer Anliegerversammlung sprach sich die Mehrheit gegen den Ausbau aus. „Einige Bürger wollen die Straße aber unbedingt“, hielt der damalige Ortsbeiratsvorsitzende Detlef Schrobback dagegen.

Als Ortsbeirat sei man auch angetreten, den Ort zu entwickeln. Anfang 2017 wollte die Gemeindevertretung den Ausbau beschließen, doch die Anwohner protestierten – und der Ausbau wurde für 2017 ausgesetzt. Tobias Thieme (Linke) schlug damals vor, eine Prioritätenliste für den Straßenbau aufzustellen, damit sich Anlieger langfristig auf die Beiträge einstellen können. Im Oktober 2017 lag die Liste vor. Die Gemeindevertreter beschlossen sie – und damit auch den Ausbau von Fontane- und Humboldtstraße.

„Wir schreiben beide zusammen aus, denn für so kleine Stücken interessiert sich sonst niemand“, erklärt Bettina von Jutrzenka. Zudem müsse man nur einmal für die Baustelleneinrichtung zahlen. Dennoch ist der Paket-Preis mit 485 700 deutlich höher als 2017 (327 000 Euro) geschätzt.

Die Anlieger der Humboldtstraße wollten den Ausbau bis zuletzt abwenden. Am Mittwoch brachten sie eine Unterschriftenliste zu Ortsvorsteher Peter Komann, am Donnerstag trugen sie ihre Forderung der Gemeindevertretung vor. Die meisten Mitglieder ließen sich dadurch nicht beirren und beschlossen den Ausbau. Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis) beantragte, den Beschluss zurückzustellen, um die Planung zu überprüfen. Dies wurde abgelehnt.