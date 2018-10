Einsatz für altersspezifische Themen

Vivien Steiner

Fredersdorf-Vogelsdorf Im Rathaus Fredersdorf hat jetzt der neue Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde seine offiziellen Ernennungsurkunden erhalten. Er besteht aus acht Kindern und Jugendlichen bis zu einem Alter von 17 Jahren, die vor Kurzem von der Gemeindevertretung bestätigt worden waren.

Sie sollen für Kinder im Ort relevante Themen diskutieren und die Wünsche ihrer Altersklasse an die Gemeinde herantragen und durchsetzen. Zum Beispiel das Planen von Spielplätzen oder kinderfreundliche Gestaltung des Heimatortes. Die jungen Beiräte sollen für Selbstbestimmung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen sorgen, Informationen der kommunalen Gremien kommunizieren und Kindern und Jugendlichen als Berater in allen Angelegenheiten zur Seite stehen.

Ein Beispiel, das bei der feierlichen Vorstellung und Ernennung der Beiratsmiglieder zur Sprache kam, ist der Wunsch nach einem neuen Bolzplatz bzw. der Umgestaltung des alten, so „dass die Bälle beim Spielen nicht immer wegfliegen“.

William Sebastian Witt (12) will sich zwar erst noch in seine Aufgabe einarbeiten, sagte aber auch seine Meinung zu einem anderen wichtigen Thema. „Ich glaube, es gibt gute Angebote in Fredersdorf, aber ich finde es nicht gut, dass die neue Schule in einem Naturschutzgebiet gebaut werden soll.“ Nicht nur er zeigt großes Interesse an der Natur und dem aktuellen Erscheinungsbild des Ortes. Nele (10) und Mia Malin (12) äußerten sich so: „Umwelt ist ein ganz wichtiges Thema. Hier in der Umgebung ist alles kaputt und überall, auch an den Spielplätzen, ist alles mit Graffiti voll geschmiert. Wir finden es auch schade, dass überall Müll und Zigaretten herumliegen.“

Sachgebietsleiterin Jaqueline Mickan zeigte sich zuversichtlich in Bezug auf die neuen Beiräte. „Die Kinder haben vielleicht Ideen, die uns Erwachsenen nicht kommen.“

Der Beirat amtiert nun bis Mai 2019. (viv)