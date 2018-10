Gewerbesteuer wird für Breydin zur Finanzfalle

Olav Schröder

Biesenthal (MOZ) Während die Kommunen im Amt Biesenthal-Barnim gegenwärtig ihre Haushalte für das kommende Jahr planen, droht einer von ihnen Ungemach. Breydin muss Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von fast einer halben Million Euro zurückzahlen.

Für die Gemeinde Breydin ist die Situation nicht neu. 2013 lag eine Rückforderung des Finanzamtes über mehr als 300 000 Euro auf dem Tisch, damit wurde der bereits beschlossene Haushalt Makulatur.

Zwar sind Rückzahlungen von Gewerbesteuern nichts Außergewöhnliches. Werden von Unternehmen die Gewerbesteuern abgeführt, so geschieht dies meist unter dem Vorbehalt der „Vorläufigkeit“. Mit anderen Worten: Die Einzahlungen können auch wieder zurückgefordert werden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn von einem oder mehreren Unternehmen Änderungen in ihrer wirtschaftlichen Situation geltend gemacht werden, etwa auf Grund von Investitionen, die vorgenommen wurden.

Dramatisch werden sie allerdings, wenn es sich bei vergleichsweise kleinen Gemeinden um relativ hohe Beträge handelt. Dies ist häufig dann der Fall, wenn in einer Kommune unter den Gewerbesteuerzahlern ein besonders großes Unternehmen ist, wie es in Breydin der Fall war.

Ein- und Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer haben weitere Folgen für die Finanzssituation einer Kommune, so der Biesenthal-Barnim Amtdirektor André Nedlin. In den Jahren, in denen sie als Einnahmen verbucht werden, erhält die Gemeinde vom Land weniger finanzielle Unterstützung – die sogenannten Schlüsselzuweisungen verringern sich. Müssen die Einnahmen in den Folgejahren jedoch wieder zurückgezahlt werden, wird dies nicht berücksichtigt.

Ähnlich sind die Auswirkungen bei der Kreis- und Amtsumlage. Steigen die Gewerbesteuereinnahmen, erhöhen sich auch die Abgaben an den Kreis und das Amt. Werden Gewerbesteuern später zurückgezahlt, werden die Umlagen jedoch nicht reduziert.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung eine Aufstellung vorgelegt, die zeigt, wie sich die Gewerbesteuer seit 2006 auf den Breydiner Etat ausgewirkt hat. Nedlins Fazit: „Die Gemeinde würde besser dastehen, wenn sie nie Gewerbesteuern eingenommen hätte.“ Der Grund: Die Planung für 2019 einbezogen, ist seit 2006 ein Minus von 913 000 Euro aufgelaufen.

Belastet werde die Gemeinde zusätzlich durch die Verzinsung, so André Nedlin. Denn bei einer Rückzahlung werden sechs Prozent Zinsen angesetzt, ein Zinssatz, der aktuell nicht zu erzielen sei.

Der Amtsdirektor fordert daher eine unbedingte Änderung des Steuerrechts. Um die schwankenden Ein- und Ausnahmen der Gemeinden besser berücksichtigen zu können, müsse zudem ein Zeitraum von fünf und nicht nur von zwei Jahren bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden.