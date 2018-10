Gemeindehaus für Karneval und Vereine

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Idee für den Bau eines Gemeindehauses mit großem Saal nimmt Gestalt an. Architekt Jens Beige hat jetzt in der Stadtverordnetenversammlung Untersuchungsergebnisse und mögliche Standorte für den Neubau vorgestellt.

„Gemeindehaus“ wird das Projekt für den Bau eines Veranstaltungssaales mit Mehrzweckteil drumherum genannt. Im Haushalt 2018 ist von einer Stadthalle die Rede. Doch zum einen wird der Bau von Gemeindehäusern im Land besonders gefördert. Und zum anderen ist es letztlich egal, ob das neue Gebäude nun Gemeindehaus, Stadthalle oder gar Europahalle heißen wird. Wichtig ist wohl nur: Müllrose braucht einen neuen Saal zum Feiern, vor allem für den Müllroser Carneval Club (MCC). Und da der Forstsaal schon lange marode ist, muss ein Neubau her.

Wobei das mit dem Neubau längst nicht feststeht. Das Eisenhüttenstädter Architekturbüro Beige hat im Auftrag der Stadt den Forstsaal genau unter die Lupe genommen und mögliche Varianten analysiert, darunter auch Sanierungsvarianten. Drei Möglichkeiten hat das Büro näher betrachtet: eine Komplettsanierung von Forstsaal und Forstgebäude, den Abriss des Hauptgebäudes und anschließenden Neubau eines Funk­tionsgebäudes und den Komplett­abriss von Saal und Gebäude mit anschließender Vermarktung der Flächen. Einer Vermarktung „zum Beispiel für den Bau von Eigenheimen“, wie Architekt Jens Beige erklärte. Was sofort den Widerspruch mehrerer Stadtverordneter nach sich zog. Denn der Bau von Eigenheimen an dieser Stelle wurde weder im Bauausschuss noch in der Stadtverordnetenversammlung jemals beraten oder beschlossen, stellten sie klar. Es handle sich lediglich um den Wunsch einer einzelnen Person, hieß es vielsagend.

Der Architekt kommt zu dem Schluss: Die preiswerteste Varian­te ist der Komplettabriss und der anschließende Neubau. Dieser Neubau soll neben dem Festsaal künftig auch die Begegnungsstätte der Volkssolidarität sowie Räume für verschiedene Vereine beherbergen. Das Haus könne auch ein Mehrgenerationenhaus werden, erklärte Jens Beige, „zum Beispiel mit einer integrierten Kita“. Berücksichtige man all diese künftigen Nutzungen, würden für das Gbeäude etwa 1200 bis 1300 Quadratmeter Grundstücksfläche benötigt. Dazu kämen Parkplätze für Pkw, die bei Neubauten immer nachgewiesen werden müssen. „Wir sehen einen Bedarf von 40 bis 50 Stellplätzen“, so der Architekt. Macht insgesamt eine Mindestgrundstücksfläche von 2500 bis 3000 Quadratmetern.

Fünf mögliche Standorte hat das Büro untersucht: auf der von der Schützengilde genutzten Wiese, auf der Festwiese, am Freibad, hinter der Amtsverwaltung und auf dem Gelände des jetzigen Forstgebäudes. „Favorisieren würden wir die Fläche an der Amtsverwaltung und den Platz der Bogenschützen“, erklärte Architekt Jens Beige.

Das sehen die meisten Stadtverordneten anders. Sie wollen das Gemeindehaus dort bauen lassen, wo jetzt noch das Forstgebäude steht. „Nur dort gibt es ausreichend Platz“, betont beispielsweise Reno Hölzke. Das Areal hinterm Amtsgebäude jedoch sei zu klein, „ist nicht entwickelbar. Wenn dort das Gemeindehaus steht, bleibt auch keine Möglichkeit, neue Räume fürs Amt zu schaffen, zum Beispiel für ein Archiv.“

Der Architekt rechnet mit Gesamtkosten von 3 bis 4 Millio­nen Euro. Der Bauausschuss wird weiter zum Projekt beraten.