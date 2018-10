Bosse meldet sich zurück: Alles ist jetzt, alles muss fließen

Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Ganz entspannt ist er – Sänger Axel „Aki“ Bosse. Keine Starallüren, kein Heititei. Dabei werden die Deutschpop-Hymnen des gebürtigen Niedersachsen im Radio rauf- und runtergespielt. Jeder seiner Hits nistet sich im Kopf ein. Wer ihn und seine Band live gesehen hat, ist begeistert – er gibt 150 Prozent, egal ob in großen oder kleinen Arenen, wirft sich schwitzend in die Massen, reißt mit.

Heute darf der 38-Jährige nicht singen und auf der Bühne herumhopsen, er muss stillsitzen für die Presse, harrt in einer kleinen Plauschecke seiner PR-Agentur im Berliner Prenzlauer Berg der Fragen, die da kommen. Er lächelt, ganz nach dem Motto: „Das Leben ist kurz, zu kurz für ein langes Gesicht“. So lauten wunderbar treffend Zeilen in der ersten Single seines gleichnamigen neuen Albums „Alles ist jetzt“, das seit Freitag in den Läden steht. Es ist fast so, als träfe man einen alten Kumpel, man duzt sich, weil es sich einfach richtig anfühlt. Die Beine übereinander geschlagen, zwischen Käffchen und Fluppe, erzählt Aki von seinen Liedern über Freundschaft, Liebe und mehr – aber auch von Brandenburg.

Er war nicht nur Headliner auf dem Helene Beach Festival. Die Familie seines Vaters stammt aus Niederjesar in Märkisch-Oderland. Früher ging es daher häufig zu den Großeltern in den Osten. „Ich hatte das Glück, dass wir nicht weit weg von der Grenze gelebt haben, und so durfte ich ‚rübermachen‘ zu Familienfesten.“ Dass der Wind dort kalt um die Ecke gepfiffen habe, daran erinnert er sich. Aber schön sei es gewesen. Die Oma lebt mittlerweile in Braunschweig bei seinen Eltern, den Hof soll es noch geben.

Eine von Bosses stärksten Nummern ist und bleibt „Frankfurt (Oder)“ mit Anna Loos (2011). „Ich wollte damals ein Liebeslied machen, und es passiert bei mir oft, dass sich Kindheitserinnerungen und das Jetzt vermischen – früher, heute, die Zukunft.“ Unerwartet hat der Song dieses Jahr sein Comeback im Ausland gefeiert. „Zoutelande“ heißt es in den Niederlanden, von Bløf und Geike Arnaert interpretiert. „Es ist schon der Wahnsinn, dass ganz Holland es jetzt singt“, findet Bosse.

Sein Erfolg ließ indes lange auf sich warten: 2005 erschien das Debütalbum „Kamikazeherz“, Bosse spielte als Vorgruppe von Madsen und Mando Diao. Erst sechs Jahre später erlangte er größere Bekanntheit mit „Wartesaal“. Die Ode an die Oderstadt belegte den dritten Platz beim Bundesvision Song Contest. Seitdem läuft es wie geschmiert. Die letzte Platte „Engtanz“ ist aus dem Stand an die Chartspitze gestürmt.

Dass dies dem mittlerweile siebten Studioalbum ebenfalls gelingen wird, steht außer Frage. Die zwölf Tracks haben Ohrwurmpotenzial – Gute Laune-Musik mit Zwischentönen. „Ich bin so sozialisiert, bin eben so ein Popper. Für mich macht Musik ohne Hookline nur ganz selten Sinn. Ich liebe Melodien.“

Sich verstellen will er nicht. „Ich will keine Kunstfigur sein.“ Trotzdem sucht Bosse stets den Wechsel. „Es war bei mir immer schon so, dass ich unbewusst ein dunkles und dann ein helles Album mache. Bei ‚Engtanz‘ sind die Geschichten schlecht ausgegangen – oft eine verzweifelte Abschiedssituation. Jetzt hatte ich Bock auf Bongos und Lebensfreude, auf Haltung.“

Apropos Haltung: Bosse wird politisch, besonders bei „Robert de Niro“. Sätze wie „Wutbürger schreien im Fernsehen. Hass kommt von sozialer Ungerechtigkeit, vielleicht von fehlendem IQ? Aber das da ist einfach nur Nazi-Scheiß, die allerschlimmste, unmenschlichste Wut“ sind zu hören. „Ich habe nie Musik gemacht, weil ich ‚Politkracher‘ schreiben wollte. Hatte aber jetzt das Gefühl, dass es höchste Zeit ist, sich auch musikalisch zur Lage im Land zu äußern – in der Zeit des Rechtsrucks. Ich als Musiker und als Mensch halte es für total wichtig, zwischen meinen Nummern über Freundschaft, Beziehung, Familie ein politisches Statement zu setzen“, sagt Bosse.

Im Gegensatz dazu ist das bereits ausgekoppelte „Augen zu Musik an“ Feier-Mucke zum Loslassen, zum Kopf-Ausschalten, bei der Aki im Video die leicht angetrunkene Schauspielerin Anna-Maria Mühe in einem Einkaufswagen durch die Nacht der Großstadt kutschiert. Diese Woche hat das nachdenkliche „Wanderer“ das Ruder beim Airplay übernommen. Hier im Musikvideo: Bosse allein die Welt durchstreifend, im Wagen auf der Autobahn, im Hotelzimmer, beim Zähneputzen – ein „Lonesome Rider“, stets auf Tour.

„Bei mir war es mein ganzes Leben lang so, dass ich aus dem Koffer gelebt habe, bis ich irgendwann meine Frau getroffen habe und wir ein Kind bekommen haben“, erzählt Bosse. „Man flüchtet vor so vielen Zweisamkeiten, davor, sich mit jemandem auseinanderzusetzen und da zu sein, auch wenn es mal nicht so gut ist.“ Zwar sei seine Musik stets autobiografisch angehaucht, aber noch viel mehr ein Mix aus Erfahrungen, Beobachtungen und Fiktion, getrieben von der jeweiligen Stimmung beim Schreiben, dem Gefühl.

Bosse ist angekommen: Zuhause ist für ihn Blankenese, Hamburg. Er lebt dort mit seiner Frau Ayse und der zwölfjährigen Tochter. Während er für seine anderen Alben nach Umbrien oder in die Türkei gereist ist, so hat er nun in den eigenen vier Wänden gearbeitet, die Normalität, den Alltag genossen. „Dieses Mal hatte ich einfach Lust, um 6.15 Uhr aufzustehen, meine Tochter schulklar zu machen und ab 8 Uhr hab ich mich um meine Musik gekümmert. Früher dachte ich, ich muss weg.“

Einer seiner Album-Favoriten ist das melancholische „Ich bereue nichts“, in kürzester Zeit zu Papier gebracht. Was sind die Momente, die ihn dazu inspiriert haben? „Im Garten – da vorne spielen die Kinder, da liegt meine Frau, meine beste Freundin, mein bester Kumpel. Einer dreht die Würstchen auf dem Grill rum, und man denkt sich so, ist das nicht herrlich? Man wird sich in diesem Moment seiner inneren Kraft bewusst. Alles was ich hier sehe, ist gerade richtig gut. Mensch, es hat sich alles gelohnt – darum geht’s.“ Familie und Freunde verleihen ihm Bodenhaftung. „Na klar gibt es Kritik – wenn ich scheiße singe oder dumm tanze, sagen die mir das. Wir sehen meine Musik alle mit Humor.“

Der Garten ist sein Rückzugsort, wie ein Dschungel sei es dort. „Ich umarme keine Bäume. Aber es ist schon so, dass ich merke – meine Ruhe finde ich da, wo Weite und Natur sind“, schwärmt Aki und schiebt die Brille zurecht. Kein Wunder also, dass in „Overkill“ das Tauziehen zwischen Popstar-Stress und dem Wunsch nach „Zeithaben“ thematisiert wird. Bosse besingt das Kirschenpflücken, zirpende Grillen und den Wald.

Vor einer Schreibblockade hat er übrigens keine Angst: „Ich muss nur hier und da die Augen offenhalten, was notieren und schon gibt es neue Ideen“. Erneut hält ein Städtenamen für einen Song her, auf „Frankfurt (Oder)“ und „Istanbul“ folgt jetzt „Pjöngjang“ und handelt von einem entfremdeten Bruder-Schwester-Paar: „Wärst du eine Stadt, dann wärst Du Pjöngjang … ich komm nicht an dich ran“.

Bosses Universum dreht sich nicht nur um die Musik. Er ist vielfältig karikativ unterwegs. Eine Aktion, die er unterstützt, ist „Ein Zelt kann ein Zuhause sein“ für den Verein „Hanseatic Help“. Hier fordert er Festivalbesucher bei seinen Auftritten auf, ihre Isomatten und Zelte nicht einfach sorglos stehen und liegen zu lassen, sondern zu spenden – für Obdachlose in Hamburg, Kiel und Bremen. Allein 15 000 der „Hinterliegenschaften“ kamen allein nach dem Deichbrand-Festival Bedürftigen zugute.

Das „für andere da sein“ teilt er mit seiner Frau. Ayse Bosse war früher Model und Schauspielerin, vor Jahren hat sie sich vom grellen Scheinwerferlicht verabschiedet, kümmert sich heute unter anderem um sterbenskranke Kinder, hat sich zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen, ist Buchautorin. Viel mehr ist nicht bekannt. Sein Privatleben beschützt Bosse, intime Homestories gibt es von dem Popstar nicht, auch wenn er in den Sozialen Netzwerken wie Instagram jeden Tag aktiv ist – Bilder und Videos auf Schritt und Tritt postet.

Dafür gibt er sich alles andere als schüchtern bei seinen Konzerten: Live-Auftritte sind das Lebenselixier für Bosse. Lange zog er vor seinem großen Durchbruch durch die Lande, spielte vor einer Handvoll Leute. „Vor zehn Jahren sind wir mit einem Sprinter einer Blumenhändlerin Tausende von Kilometern von Klitsche zu Klitsche gefahren. Da kam keiner, und da weiß man, den Erfolg noch mehr zu schätzen.“

Ein Grund, warum er dieser Tage so dankbar ist und in kleinen Clubs aus frühen Tagen auftritt. So ist er Dauergast in Cottbus, im Glad-House; bereits mit 14 stand er dort auf der Bühne. In Magdeburg sorgte er kürzlich im Factory-Club vor nur wenigen Hunderten bei tropischen Temperaturen und schneidender Luft für Verzückung.

Ein Publikum von jung bis alt, Frauen und Männer. Alle lieben Bosse, den unkomplizierten Jungen von nebenan. „Alles was ich mache, ist eine große Freude – ich hab das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verstellen muss. Du kannst mir nachts eine Ohrfeige geben, ich gehe auf die Bühne und rocke los. Ich kann mich da einfach so locker machen und die Zeit genießen“, erklärt er. „Wichtig ist, dass man selbst an einen Punkt kommt, wo alles funktioniert. Das muss alles so fließen. Man darf darüber nicht nachdenken“, so sein Resümee.

Und dass bei Bosse alles fließt, fast schon mühelos flutscht, scheint sonnenklar. Genauso gelassen, wie das Interview begonnen hat, geht es zu Ende – eine kurze Umarmung und Tschö.

Tickets für seine November-Konzerte in Berlin und Cottbus gibt es nicht mehr. Aber im März kann man noch Karten für die Hauptstadt ergattern; gleich zwei Auftritte bestreitet Bosse in der Columbiahalle.

Bosse: „Alles ist jetzt“ (Vertigo Berlin/Universal Music); Infos zur Tour unter www.axelbosse.de