„Ein großer Schritt für Letschin“

Viele Väter hat der Erfolg: Zur Straßeneinweihung an der Kreuzung August-Bebel-Straße in Letschin durften die kleinen und die großen Teilnehmer das Band durchschneiden. © Foto: Matthias Lubisch

Ulf Grieger

(MOZ) Letschin. Das seit Juni 2017 sanierte, insgesamt 1,94 Kilometer lange Straßennetz der Letschiner Siedlung ist fertig. Die mit rund 1,8 Millionen Euro größte Investition der Gemeinde wurde am Freitag feierlich eingeweiht. Die Anlieger sind mit 60 Prozent an den Baukosten beteiligt.

Der Letschiner Mädchenchor unter Leitung des Ehrenbürgers von Letschin, Lothar Böttcher, hatte zur Einweihung ein musikalisches Geschenk vorbereitet. Vor den Bauarbeiten von Strabag, den Planern und zahlreichen Einwohnern der Siedlung erweiterten sie sogar die heimliche Hymne der Letschiner um die Würdigung der „Strabag-Autobahnen“. Ein besonderer Gruß galt den Arbeitern mit einem Medley, an dem neben den großen Chormiezen auch die Hortkinder beteiligt waren.

Letschins Ortsvorsteher Manfred Neubauer dankte den am Bau Beteiligten dafür, dass das Gesamtvorhaben im Kostenrahmen geblieben ist. Was bedeutet, dass zu den Ausbaubeiträgen, die als Vorauszahlung erhoben wurden, nicht noch eine Nachzahlung erforderlich wird. Neubauer würdigte insbesondere die Aufwertung, die das Wohnviertel an Siedlungsstraße, Edwin-Hoernle-Straße und den beiden Abschnitten der August-Bebel-Straße erfahren hat.

Bürgermeister Michael Böttcher bezeichnete die Realisierung der größten kommunalen Straßeninvestition als „großen Schritt“ für die Gemeinde. Was 16 Jahre an Vorlauf- und Planungszeit gebraucht hatte, das sei in einer sogar um drei Monate kürzeren Bauzeit vollendet worden. In dem 1,94 Kilometer langen Straßennetz wurden auch Strom- und Wasserleitungen sowie Abwasserkanäle erneuert. Auf einer Länge von mehr als zwei Kilometern wurde eine Regenwasserleitung gebaut. Das Wasser stand vor 15 Monaten noch auf den alten Betonplatten in großen Seen und war eine ständige Plage. Insgesamt wurden zudem 150 Zufahrten zu den Grundstücken gepflastert.

Viele Anwohner hatten während der Bauzeit vom rücksichtsvollen Agieren der Bauarbeiter berichtet. Das bekräftigte am Freitag auch Kerstin Rie. Die Anwohnerin war mit ihrer Mutter Monika zur Einweihung gekommen. Auch wenn sie 5700 Euro als Ausbaubeitrag zu zahlen hatte, sei doch die damit gewonnenene Aufwertung zufriedenstellend. „Mein Mann ist auf den Rollstuhl angewiesen. In der gesamten Bauzeit wurden wir unterstützt, so dass wir jederzeit aufs Grundstück konnten“, berichtet Monika Rie.

Die Gemeinde hat zur Finanzierung ihres Anteils in Höhe von 40 Prozent der Baukosten einen Kredit aufgenommen. Auch die Anlieger konnten zur Finanzierung ihrer Anteile zinslose Kredite beantragen, so dass niemand sein Haus verkaufen musste, um die Beiträge zahlen zu können

Auch die Familie von Martina Fröhlich gehört zu den Anwohnern. Sie hatte für das Einweihungsfest eine ganz besondere Überraschung zubereitet: einen großen Kuchen, der die gesamte Siedlung mit ihrem neuen Straßennetz darstellt. Davon konnten sich alle Teilnehmer des Festes ein Stück abschneiden.

Die Gemeindeverwaltung bedankte sich noch einmal mit kleinen Präsenten bei all jenen, die sich besonders für den reibungslosen Ablauf eingesetzt hatten, wie Ute Büttner, Bernd Kotermann oder Annemarie Worpus.

„Herzlichen Dank dafür, dass wir heute diese Straßen einweihen können, für die es kein Dieselfahrverbot gibt“ so Michael Böttcher mit einem Augenzwinkern. Er erinnerte an die zum Teil widrigen Witterungsbedingungen, unter denen gebaut werden musste. Da gab es ebenso heftige Niederschläge wie auch die lange Hitzeperiode in diesem Sommer, die es sogar schwierig machte, dass das Deckschichtmaterial erkalten konnte.