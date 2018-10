Mit Fontane-Double auf Fototour

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Kurstadt bereitet sich auf das Fontane-Jahr 2019 vor. Dazu will die Tourismus GmbH einen Kalender herausgeben. Mit Fotos von Fontane. In dessen Rolle schlüpft seit Jahren Schauspieler Hank Teufer aus Brandenburg. In dieser Woche weilte er zum Fotoshooting in der Stadt.

Und plötzlich steht er da, hinter der Balustrade von Schloss Freienwalde – Theodor Fontane. In all seiner Größe und Gestalt. In seinem schwarzen Gehrock. Gestützt mit der rechten Hand auf einen Stock. Mit nachdenklichem Blick. „Sitzt meine Fliege denn auch richtig“, fragt er den Fotografen Michael Anker und greift in dem Augenblick zum bordeauxfarbenen Accessoire am Hemdkragen. Ob der echte Theodor Fontane wirklich so eitel war? Hank Teufer, der Schauspieler aus Brandenburg an der Havel, jedenfalls achtet auf Kleinigkeiten. Vor allem, wenn er in die Rolle des bekannten Schriftstellers schlüpft.

In dieser Woche steht er in Bad Freienwalde Modell. An jenen markanten Punkten in der Stadt, die Theodor Fontane in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ im Band „Das Oderland“, Kapitel Freienwalde, beschreibt. „Ich bin das erste Mal hier und begeistert. Ich kann verstehen, dass Fontane über Freienwalde geschrieben hat“, sagt Hank Teufer beim Shooting am Schloss.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Schauspieler mit Fontane. Als Reaktion auf den kulturellen Kahlschlag in der Stadt Brandenburg habe er 2000 das Event-Theater gegründet.

Dort läuft aktuell die Reihe „MITFontane“. Fürs nächste Jahr ist eine „Kreuzfahrt“ geplant, auf der die Passagiere die Stadt Brandenburg bereisen und dort verweilen werden, wo sich einst Fontane aufhielt. Er kann sich vorstellen, auch in Bad Freienwalde Veranstaltungen zu bestreiten.

Darüber will er mit der Tourismus GmbH und dem Fontane-Arbeitskreis reden, sagt er und schreitet mit langen Schritten durch das Schlossparkportal. Zur nächsten Fotoszene. Dazu steigt er aber nicht wie Fontane vor fast 200 Jahren in die Pferdekutsche, sondern in den Pkw des Fotografen. Michael Anker hat den Ablauf im Kopf, schließlich hat er das Drehbuch für das Shooting geschrieben.

Bereits im November dieses Jahres soll der Jahreskalender erscheinen. Zwölf Blätter mit Zitaten von Theodor Fontane und Fotos mit Hank Teufer. Und wie sollte es anders sein – der Kalender trägt den Titel „Hübsches Wort für hübschen Ort“.

Beim Kalender wird es nicht bleiben. Verschiedene Akteure der Stadt schmieden im Fontane-Arbeitskreis Pläne fürs Jubiläumsjahr. Mit im Boot sitzt die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur. Deren Geschäftsführerin Brigitte Faber-Schmidt zeigte sich bereits 2017 bei ihrem ersten Besuch im Fontane-Haus in Schiffmühle begeistert von dem Ort und sagte: „Dieser Ort ist gesetzt.“ Mit finanzieller Unterstützung der Gesellschaft und der Stadt Bad Freienwalde soll das kleine Museum aufgehübscht, die Ausstellung neu gestaltet und das Haus über die Stadtgrenzen hinaus beworben werden.

Dazu ist ein Trägerschaftswechsel nötig, wie Marco Büchel (Linke) im Bildungsausschuss am Mittwoch betonte. Nur so könne die Stadt weitere Fördermittel akquirieren, so der Ausschussvorsitzende. Bisher befindet sich das Museum in Trägerschaft des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ). Helmut Otto vom Freundeskreis Fontane-Haus Schiffmühle sichert die Öffnungszeiten ab. Jetzt gibt es den Vorschlag, das Haus ab 1. Januar 2019 in die Verantwortung der Bad Freienwalde Tourismus GmbH zu geben. Die koordiniert bereits die Aktivitäten zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Das Gebäude würde in Stadteigentum bleiben, so Marco Büchel. Die Öffnungszeiten sollten in Absprache mit dem VFBQ gewährleistet werden.

Der Vorschlag traf auf Zustimmung. Birgit Schellhase, die Leiterin der in die Vorbereitung involvierten Fontane-Grundschule, unterstützte das Ansinnen. Das Fontane-Haus müsse ihrer Meinung nach ganz anders beworben werden. Auch Bettina Mühlenhaupt (SPD) fand die Idee gut. Sie würde es aber schade finden, wenn Helmut Otto nicht mehr vor Ort wäre. Das soll auf jeden Fall verhindert werden, sicherte Marco Büchel zu. Vor allzu großer Euphorie warnte Hanno Hemm (CDU) und stellte die Frage nach den Vertragsbedingungen, wenn das Fontane-Jahr vorbei und der Erfolge nicht wie gewünscht eingetroffen sei.