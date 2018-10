Das Smartphone wird zur Krankenakte

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Seit Mitte September können bis zu 14 Millionen Versicherte mehrerer Krankenkassen ihre Gesundheitsdaten elektronisch verwalten und mit Ärzten oder Laboren teilen – dank Vivy, einer Smartphone-App. Die BKK informiert am nächsten Dienstag an der Viadrina über das Thema.

Röntgenbilder an den Hausarzt schicken, an Vorsorgetermine erinnert werden oder Medikamente auf Wechselwirkungen prüfen: all das macht die App Vivy möglich. Die digitale Plattform speichert alle Gesundheitsdaten zentral und steht seit einigen Wochen Versicherten von 14 gesetzlichen und zwei privaten Krankenversicherungen kostenlos zur Verfügung. Zu den Partnern gehören u.a. auch in Frankfurt ansässige große Kassen wie die DAK-Gesundheit, die IKK oder die Barmenia. Die Brandenburgische BKK will ab dem 1. Januar folgen, vorher jedoch zunächst öffentlich über die elektronische Gesundheitsakte informieren. Als Referent am 16. Oktober, 18.15 Uhr, im Gräfin-Dönhoff-Gebäude zu Gast ist Jacob Aleyt vom BKK-Dachverband. „Eingeladen sind nicht nur BKK-Versicherte“, stellt Pressesprecherin Annette Rogalla klar. Schließlich werfe die Digitalisierung viele grundsätzliche Fragen auf. „Vor der Einführung wollen wir erklären, wie die App funktioniert und uns auch kritische Stimmen aus dem Publikum anhören“, so Annette Rogalla. Eine noch ungeklärte Frage etwa sei, was mit den Daten bei einem Wechsel der Krankenversicherung passiere. Denn Kassen wie etwa die TK bieten ihren Versicherten inzwischen eigene digitale Lösungen an.

Die Bundesregierung will die elektronische Patientenakte bis 2021 allen Bürgern zugänglich machen. So ist es im Koalitionsvertrag verankert. Die Digitalisierung soll einen transparenten, einfachen Zugriff auf eigene Patientendaten ermöglichen und letztlich auch Geld einsparen.

Vivy als digitale Gesundheitsassistentin ist die erste flächendeckende Lösung. Die App wurde vom TüV Rheinland zertifiziert und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen. Finanziert wird das Programm von den Krankenkassen, der Zugang für die Versicherten ist kostenlos.

In der App „können Nutzer Arztbriefe, Befunde, Laborwerte, Medikationspläne, Notfalldaten und Impfinformationen speichern. Die App bietet zudem die Möglichkeit, Arzttermine digital zu managen und sich an Impfungen oder Medikationseinnahme erinnern zu lassen“, heißt es in einer Presseinformationen der Vivy GmbH. Die Nutzer haben außerdem die Möglichkeit, Daten mit Ärzten, dem Krankenhaus oder der Krankenversicherung auszutauschen. Über eine Schnittstelle lässt sich die App auch mit Geräten wie Fitness-Armbändern verbinden. Die Datensicherheit sei über einen mehrstufigen Prozess sichergestellt, erklärt das Unternehmen – ausschließlich der Nutzer habe Zugriff auf seine Daten.