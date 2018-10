Zwischen Kunst und Klimaschutz

dpa

Berlin (dpa) Ein erwachsener Mensch verbraucht pro Tag ungefähr so viel Energie wie ein alter hoher Kühlschrank. Grob überschlagen 2000 Kilokalorien pro Tag. Nichts als unnützes Wissen? In der Ausstellung „Artefakte“ im Berliner Museum für Naturkunde dient es als Beispiel dafür, dass alles Leben auf Energieverbrauch beruht. Und dass die Art, wie wir Energie für unseren Körper und für unseren Kühlschrank gewinnen, immense Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Die Produktion eines Hamburgers mit Pommes benötigt demnach 3,56 Quadratmeter Agrarfläche. Die eines roten Linsencurrys braucht ein Zehntel der Fläche und produziert ein Drittel an Treibhausgasen. Wahrscheinlich wissen die Besucher einer solchen Ausstellung, dass bei der Herstellung eines Fleischgerichts mehr Treibhausgase produziert werden, als bei einem Teller Gemüse. Manche wissen vielleicht auch, dass sich beim Waschen einer Fleecejacke rund 2000 winzige Plastikfasern lösen, die durch die Filter der Kläranlagen hindurch ins Meer gelangen können. Doch die Ausstellung „Artefakte“ bietet weit mehr als Daten, wie der Name aus Art (Kunst) und Fakten schon suggeriert.

Ein großformatiges Foto auf weißer Wand zeigt schillernde, leicht gebogene Streifen in rot, orange und grün. Ein Display um die Ecke erläutert, dass es sich dabei um saures Grubenwasser in Niederzier handelt. Es sind vollgelaufene Baggerspuren vom Braunkohleabbau, denn der Hambacher Forst, ein Wald aus Eichen und Hainbuchen, wurde bereits auf ein Zehntel seiner Fläche reduziert. Auf einem anderen Foto sind Strukturen in kräftigem Rot auf blauem Grund zu sehen. Es sind Chemikalien, die nach der Explosion der Plattform „Deepwater Horizon“ 2010 auf das Öl gesprüht wurden, damit es absinkt.

„Ich möchte, dass die Menschen beunruhigt sind. Ich möchte, dass die Menschen Fragen stellen, und ich möchte, dass sie Nein sagen“, erklärt der US-Fotograf und Umweltaktivist Henry Fair, zu seinen vom Flugzeug aus gemachten Aufnahmen. Alle künstlerisch schönen Bilder zeigen Auswirkungen menschlichen Handelns. „Die Menschen sollen alles in ihrem Leben hinterfragen und überlegen, was mache ich und wie wird es sich auf die Kinder auswirken“, sagte Fair der Deutschen Presse-Agentur.

Neben vielen Fotos, plastischen Schaubildern, Gegenständen und Grafiken gibt es auch immer Hinweise, was man selbst tun kann: Etwa weniger Kleidung kaufen oder bienenfreundliche Pflanzen in Balkon und Garten setzen.

Am Ende der Ausstellung kann jeder Besucher auf einer elektronischen Tafel selbst Ideen hinterlassen. „Im Winter werde ich mehr Pullis tragen“, steht da, oder „Ich benutze häufig Präservative, es strengt mich an, doch es ist sustainable (deutsch: hat nachhaltige Wirkung)“. Ein anderer Besucher schrieb: „Mir ist aufgefallen, dass die S-Bahn nicht pünktlich ist, aber dann kommt sie doch.“

Die Ausstellung vom 9. Oktober 2018 bis 8. September 2019 ist abwechslungsreich und interaktiv. Sie verlangt dem Besucher durch die vielen Informationen zwar einiges ab, regt aber durchaus zum Nachdenken an.