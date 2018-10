Berliner CDU beschließt „Masterplan Wohnen“

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner CDU hat einen „Masterplan Wohnen“ beschlossen, um den dringend nötigen Wohnungsneubau in der Hauptstadt zu beschleunigen und Mieter vor starken Mieterhöhungen zu schützen. Die Delegierten eines Parteitags in Friedrichshain votierten am Samstag einstimmig für das Papier, das die größte Oppositionspartei als Gegenentwurf zur Wohnungspolitik des rot-rot-grünen Senats sieht.

Darin verlangt sie unter anderem, mehr landeseigene Flächen als Baugrundstücke auszuweisen und öffentlichen wie privaten Bauträgern zur Verfügung zu stellen sowie bei der Baulandgewinnung enger mit den Brandenburger Umlandgemeinden zusammenzuarbeiten. Zudem fordert sie mehr Mut zum Bau von Hochhäusern und eine neue Debatte über eine Randbebauung des Tempelhofer Felds - vor fünf Jahren hatte eine Mehrheit bei einem Volksentscheid dagegen votiert.

Zu den CDU-Vorschlägen gehört auch eine Ausweitung des Wohngelds auf Mieter mit mittleren Einkommen wie Polizisten oder Krankenschwestern. Auch diese hätten mittlerweile Schwierigkeiten, bezahlbare Wohnungen zu finden. Ein Singlehaushalt soll den Zuschuss laut CDU bis zu einem Monatseinkommen von 1800 Euro beziehen; bisher liegt die Obergrenze je nach Fall zwischen 1000 und 1400 Euro. Das Wohngeld wird vom Bund gezahlt, die Aufstockung will die CDU mit Landesgeld finanzieren.

CDU-Landeschefin Monika Grütters warf dem Senat Versagen im Kampf gegen die Wohnungsnot vor. „In Berlin regiert ein Senat, bei dem sich nun wirklich niemand zu Hause fühlt“, sagte sie auf dem Parteitag. Bezahlbarer Wohnraum sei „die größte soziale Frage unserer Zeit“. Die Koalition habe jedoch keine Antworten. Gerade die Linke hege Misstrauen gegen private Investoren und unterstütze stattdessen Hausbesetzer. „Die Bürger haben die Nase voll vom ideologischen Klein-Klein und der Symbolpolitik des Senats“, sagte Grütters.

Weil Berlin wächst und viele Menschen in die Stadt ziehen, werden nach Berechnungen des Senats bis 2030 mindestens 194 000 neue Wohnungen gebraucht. 30 000 sollen in dieser Legislaturperiode bis 2021 die kommunalen Wohnungsgesellschaften bauen. Allerdings hinkt Rot-Rot-Grün den selbstgesteckten Zielen hinterher. Die CDU sieht bis 2030 einen Bedarf von mindestens 250 000 zusätzlichen Wohnungen.

Maren Kern, Vorstand des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, kritisierte als Gast des Parteitags Senat und Bezirke: „Es fehlt die Grundhaltung in dieser Stadt, neu bauen zu wollen.“ Die Folge: Private Investoren bauten inzwischen woanders.

Der „Masterplan Wohnen“ soll nicht nur der Wohnungspolitik, sondern auch der unter schlechten Umfragewerten leidenden Berliner CDU neue Impulse geben. Denn sie kann bisher nicht von der Schwäche der SPD mit ihrem Regierenden Bürgermeister Michael Müller profitieren. „Wir können in Berlin mit 17 Prozent und im Bund mit 30 Prozent nicht zufrieden sein“, sagte Grütters. „Wir müssen noch besser werden in der Darstellung unserer Kompetenz, die wir unzweifelhaft haben, für die ganze Stadt.“ Die CDU solle sich mit eigenen Konzepten als bürgerliche Alternative zum rot-rot-grünen „Gemurkse“ präsentieren.

Noch unschlüssig ist die Hauptstadt-CDU, wie und wann sie ihren Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2021 bestimmen soll. Über einen Antrag der Jungen Union, dies bis zum Spätsommer 2019 durch Mitgliederentscheid zu regeln, wurde auf dem Parteitag nicht abgestimmt. Stattdessen fand ein allgemeiner Antrag eine Mehrheit, in dem eine „breite Mitgliederbeteiligung“ und eine „frühzeitige Entscheidung“ gefordert werden. Erstes Zugriffsrecht auf die Spitzenkandidatur hätte Grütters, die sich bisher aber nicht öffentlich festgelegt hat.