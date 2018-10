Keramiker im Ausnahmezustand

Ein Glücksfall: Wer so entspannt die Angebote eines Standes durchforsten konnte, war am Wochenende in Rheinsberg die Ausnahme. Bei schönstem Wetter strömten Tausende zum Töpfermarkt. Zeitweise wurde es richtig eng. © Foto: Jürgen Rammelt

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Die 24. Auflage des Töpfermarktes hat am Wochenende in Rheinsberg für einen keramischen Ausnahmezustand gesorgt. Bei fantastischem Herbstwetter kamen tausende Besucher in die Stadt, um das bunte Treiben am Sonnabend und Sonntag zu erleben.

Auf dem Kirch- und dem Triangelplatz sowie an der Schlossstraße boten 105 Kunstkeramiker und Töpfermeister aus fast allen Bundesländern sowie aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Ungarn und aus dem Gastland Slowenien ihre Waren an. „Auch diesmal hatten sich etwa 250 Aussteller für den Töpfermarkt beworben“, berichtete Robert Franck, der gemeinsam mit dem Verein „Keramik in Rheinsberg“ und weiteren Unterstützern den Markt vorbereitet hatte. „Die Auswahl, die die Jury treffen muss, ist jedes Jahr eine schwierige Aufgabe“, so der Cheforganisator des Spektakels.

Als der Markt am Sonnabend kurz nach 10 Uhr eröffnet wurde, zeigte sich ein strahlend blauer Himmel. Bereits kurz danach schoben sich hunderte Besuchern vorbei an den Ständen mit Porzellan und Keramik. Gegen Mittag war es besonders voll. „Es war ein Geschiebe und Gedrängel. So etwas habe ich selten erlebt“, freute sich Franck. Die am Sonnabend geschätzten 15 000 Besucher schauten und staunten nicht nur, einige liefen bereits kurz danach mit gefüllten Beuteln und Tüten durch die Reihen.

Wer am Vormittag in der Stadt einen Parkplatz suchte, war hoffnungslos verloren. „Rheinsberg ist zugeparkt“, berichtete ein Marktbesucher, der eine halbe Stunde benötigt hatte, um einen Parkplatz zu finden. Wer auf Nummer sicher gehen wollte, suchte sich gleich eine Abstellmöglichkeit außerhalb des Stadtzentrums. Parkte dagegen jemand sein Auto verkehrswidrig, musste er mit einem Knöllchen rechnen. Denn auch am Wochenende kontrollierten Mitarbeiter der Stadt den ruhenden Verkehr.

Das Angebot an Keramik war riesig. Die Palette reichte von Gebrauchsgeschirr bis zu Sanitär- und Gartenkeramik. Aber auch kunstvoller Schmuck, Schalen, Schüsseln, Tassen, Kannen, Krüge, tönerne Tiere und Gefäße in allen Formen und Größen gab es zu bestaunen und zu kaufen. „Es ist ein großartiges Formen- und Farbenspiel, das zu erleben ist“, schwärmte eine Besucherin.

Besonders auffällig zeigte sich die originelle Gestaltung der Stände. Da gab es Regale und Wände aus Brettern, auf denen die keramischen Objekte drapiert waren. Sogar in zwei hölzernen Betten, auf Euro-Paletten, auf speziellen Ständern sowie in Kisten waren kunstvolle Teller, Becher, Vogeltränken, Schneckenfallen und anderen Waren ausgestellt.

Auch zwei Aussteller, die Zubehör zur Herstellung von Keramik und Brennöfen anboten, waren auf dem Markt vertreten. Dicht umlagert war der Stand von Norma Strauß. Die Keramikerin aus Lentzke hatte eine Drehscheibe mitgebracht und zeigte den Besuchern, wie Vasen und andere Gefäße entstehen. Filme und Vorführungen gab es aber auch in den beiden Keramik-Manufakturen.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls ausreichend gesorgt. Neben Kaffee und Kuchen konnten die Gäste auch deftige Kost probieren. Die kulturellen Angebote, die die Stadt am Wochenende zu bieten hatte, übertrafen das übliche Maß. Neben Führungen durch das Schloss und die beiden Keramik-Manufakturen, warben Konzerte und Ausstellungen um Besucher. Die Reederei Halbeck bot Rundfahrten mit ihren Schiffen an, und der Verein Stadtgeschichte hatte sein Haus geöffnet.

Eine musikalische Zugabe gab es am Sonntagvormittag. Mit der Gruppe „Fünf an der Feier“ stellte sich eine Band aus der Oberlausitz vor. Gernot Schweitzer, ein ehemaliger Rheinsberger, hatte den Töpfermarkt zum Anlass genommen, um seinen Musikerkollegen seinen Heimatort zu zeigen.

Ein Höhepunkt war das Töpfertreffen am Samstagabend in den Räumen der Carsten-Keramik. Dort wurden auch die Preisträger des Keramik-Wettbewerbs bekanntgegeben, der diesmal unter dem Motto „Teegesellschaften“ stand. Als Gewinner wurden in diesem Jahr Pit Arens aus Berlin, Martin Möhwald aus Halle an der Saale sowie die Dresdnerin Christine Kleeberg mit dem Preis der Stadt Rheinsberg geehrt.

Über den Sonderpreis, bei dem die handwerklichen Fertigkeiten im Mittelpunkt standen, durfte sich Katrin Otolski, eine Keramikerin aus Wosorin, einem Ort im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern, freuen.