Spinne-Freund

Stefan Klug

(MOZ) Peter Parker aka Spider-Man gehört zu den sympathischsten Superhelden ever. Der vorlaute Sprücheklopfer bewegt sich am interessantesten von allen Berufshelfern durch die Gegend und ermöglicht so einen besonderen Blick auf die Welt. Nichts anderes bietet die Umsetzung des Marvel Klassikers durch Insomniac Games. Präsentiert wird ein erwachsener, also fertiger Held, der seine besonderen Fähigkeiten bereits voll ausgebildet hat und diese auch perfekt beherrscht. Niemand muss also durchs Tal der Tränen, ständig irgend etwas üben zu müssen. Stattdessen heißt es Action sofort. Zugegeben, der Direkteinstieg kann einen anfangs schon schwindelig machen. Schließlich geht’s in rasantem Tempo durch die Straßenschluchten von Manhatten - und zwar hoch und runter. Die Steuerung der Fortbewegung ist dabei relativ einfach gehalten, braucht aber dennoch etwas Training bis zur perfekten Beherrschung. Gleiches gilt für die Moves, mit denen man die Fieslinge aufs Kreuz legt oder komplett mit dem Spinnenfaden einwickelt. Das ist schließlich Spielziel, als Helfer auch bei den unmöglichsten Aufträgen schnell zur Stelle zu sein und dann ordentlich zuzulangen.

Die Geschichte bedient den Spinnenmann wie auch Parker ebenbürdig, was sehr zur Atmosphäre beiträgt. Ein Mensch zwei Seiten, nicht nur die des Helden, das passt. Eingebettet ist die Story in eine atemberaubende Grafik. Manhatten ist dabei nicht nur bloße Kulisse, die Stadt lebt. Und so kommt es immer wieder auch zu witzigen Begegnungen mit NPCs, während Spider-Man von Auftrag zu Auftrag eilt. Nicht zuletzt gibt sich das Areal als Open World, kann also vom Spieler ausgiebig erkundet werden. Somit hat man neben den reinen Aufträgen noch reichlich Abwechslung ins Geschehen eingebaut. Großartig!

www.playstation.com/de-de/games/marvels-spider-man-ps4/