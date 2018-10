Wildwest im Universum

Stefan Klug

(MOZ) Beim Versuch, den Heimatplaneten Corellia zu verlassen, wird Han von seiner Freundin getrennt. Zurück kann er nur als Pilot des Imperiums und so entscheidet er sich für eine Ausbildung, landet dann aber doch bei den Bodentruppen. Hier ergreift er die erste Chance zur Flucht. Und die bietet ausgerechnet Beckett, ein heimatloser Outlaw, der zusieht, wo er bleibt. In dessen Team beteiligt sich Solo an einem spektakulären Überfall auf einen Zug mit dem wertvollen Treibstoff Coaxium. Das wiederum will ein noch größerer Gauner in dessen Diensten sich QiRa befindet, Solos Freundin von einst.

Zwischen den regulären Star-Wars-Filmen gibt es seit einiger Zeit Geschichten um den einen oder anderen Helden. Jetzt ist Han Solo dran. Wir erfahren, wie er zu seinem Namen kam und Kumpel Chewbacca kennenlernte. Warum aber der spätere Han der wurde, der er war, diese Antwort bleibt Ron Howard ein stückweit schuldig, wenngleich man sich bestimmte Dinge aus dem Gesehenen zusammenreimen kann. Das Weltraumabenteuer setzt auf stilechte Westernelemente, gleichwohl die natürlich in einer futuristischen Umgebung stattfinden. Den Blaster trägt Han jedenfalls so lässig im Holster am Oberschenkel wie John Wayne den Colt. Während die Story also etwas zusammenhanglos daherkommt überzeugt die Action auf ganzer Linie. Sie ist abwechslungsreich und unterhaltsam inszeniert und weiß immer wieder mit Wendungen zu überraschen.

Überraschend wäre auch das Thema der bildlichen Grundstimmung. Denn „Solo“ bleibt die ganze Zeit über vor allem eines: düster. Nein, der TV ist nicht kaputt, das viele Dunkel ist gewollt. So recht mag dabei allerdings der Groschen nicht fallen, in welcher Korrelation die Düsternis zum Inhalt steht. Einen wirklichen Quantensprung in Sachen UHD kann man so nicht wirklich erkennen. Denn auch beim Ton bleibt die Disc eher zurückhaltend. Zwar löst DDplus für acht Kanäle auf, wer aber das ganze Programm mit Atmos will muss auf die englische Originalspur ausweichen.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 135 Minuten; Verleih: Lucasfilm/Disney; Regie: Ron Howard; Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke; USA 2018