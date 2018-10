Tausende Gäste beim Pferdemarkt

Sophie Schade

Gutengermendorf ( ) Mehr als 5 000 Gäste aus Nah und Fern kamen zum 18. Gutengermendorfer Pferdemarkt und stöberten nach Reitsportbedarf, manche sahen sich nach einem tierischen Freund um. Es gab Enten, Hühner, Papageien, Hunde, Karnickel und natürlich Pferde im Angebot.

Auf dem dazugehörigen Trödelmarkt wurden unterdessen jene fündig, die weniger für Tiere übrighaben. Es konnte der Eindruck entstehen, sämtliche Pferdenarren aus Oberhavel seien am Sonnabend geschlossen nach Gutengermendorf gepilgert, um dort den diesjährigen Pferdemarkt zu besuchen.

Die Autos auf den staubigen Parkplätzen reihten sich dicht an dicht. Von dort aus strömten die Besucher zum Dorfanger, dem eigentlichen Ort des Geschehens. Zahllose Stände die Reitsportbedarf, allerlei Trödel sowie Essen und Trinken anboten, zogen sich durch das gesamte Dorf. Ein Ende der Verkaufsmeile kam erst in Sicht, als die Musik und das Stimmengewirr vom Zentrum des Marktes schon längst verstummt war.

Rund 20 Pferde, Esel und Mulis wurden auf dem Dorfplatz zum Verkauf angeboten, wieder andere Händler boten Nager an. Lara und Laura liefen mit schnellen Schritten von Pferd zu Pferd und unterhielten sich auf einer mit Strohballen abgetrennten Fläche fachmännisch über die Tiere, die in diesem Jahr zum Verkauf angeboten wurden. Bei Haflinger „Seppel“ blieben sie stehen und streichelten ihn. In erster Linie waren die Mädchen aber auf dem Pferdemarkt, um neue Putzutensilien und Leckerlis einzukaufen.

Die 12- und 14-jährigen Freundinnen aus Gransee reiten schon fast so lange, wie sie laufen können. „Man hat mit einem Pferd einen Kumpel fürs Leben“, waren sich Lara und Laura einig. Besonders viel Spaß macht ihnen ausgedehnte Ausritte durch den Wald. Die Stimmung auf dem Pferdemarkt gefiel den Mädchen gut. Und doch fragten sie sich, wie sehr die laute Musik die Tiere wohl stresst.

Bettina Thiemke weiß, dass auf einem Pferdemarkt unerbittlich Geschäfte gemacht werden. Sie war mit zwei Shetlandponys am Samstagmorgen losgefahren und kommt mit vier Tieren für ihre Ponyreitschule wieder nach Hause. „Hier gilt noch der Handschlag“, so die Hennigsdorferin. Doch der Markt in Gutengermendorf hat für sie inzwischen Tradition, sie kenne die anderen Händler und viele der Stammbesucher. So könne sie sich darauf verlassen, dass ihre neuen Ponys lieb genug sind, um kleinen Kindern die ersten Meter hoch zu Ross zu ermöglichen.

Zu den Stammbesuchern des Marktes gehören auch Jacqueline und Mirko aus Buchenhain im Boitzenburger Land. Während Jacqueline, als der pferdebegeisterte Part dieser Konstellation, schon ein neues Halfter und ein Heunetz für den vierbeinigen Liebling ausgesucht hatte, tobte Mirko sich bei den CD- und Elektrohändlern aus. „Das ist eine gute Mischung, wir haben beide etwas von diesem Ausflug“, ist sich das Paar einig.

80 Helfer organisieren gemeinsam mit Claudia Pigorsch von der Ponyfarm Gutengermendorf alljährlich dieses Spektakel. „Wir bekommen von allen Seiten positives Feedback“, freut sich die Hofbesitzerin. Selbst die Anwohner beschweren sich zum Großteil nicht, „obwohl manche Händler wirklich sehr früh anreisen und beim Aufbau laut sind, das können sie leider nicht verhindern.“