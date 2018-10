Talente auf der Bühne

Aileen Hohnstein

Oranienburg Mehr als 40 Kinder und Jugendliche haben am Sonnabend in der Oranienburger Orangerie ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt. Zum Kammerkonzert der Kreismusikschule Oberhavel kamen viele Familienangehörige. „Ich freue mich besonders, dass trotz des schönen Wetters draußen die Orangerie so gut gefüllt ist“, sagte Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule. Das gut anderthalbstündige Musikprogramm bot einen abwechslungsreichen Überblick des Leistungsspektrums der Musikschüler. So nahmen die jüngsten Nachwuchsmusiker genauso am Konzert teil wie bereits mit Musikpreisen ausgezeichnete Talente. Von klassischen Stücken, beispielsweise von Vivaldi oder Rachmaninov, über lateinamerikanischen Mambo bis hin zur Popmusik von Sting waren die verschiedensten Stilrichtungen vertreten. Und so manches Klavier- oder Violoncellospiel, das mit viel Gefühl und Leidenschaft dargeboten wurde, ließ die Konzertbesucher aufhorchen und deren Blicke fasziniert an den jungen Musikern heften.