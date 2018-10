Gegenstand fliegt aus Hochhaus und trifft Kind

dpa

Berlin (dpa) Ein acht Jahre alter Junge auf einem Fahrrad ist im Märkischen Viertel von einem Gegenstand getroffen und tödlich verletzt worden.

Das Objekt sei am Sonntagnachmittag aus großer Höhe aus dem Fenster eines 15-geschossigen Hochhauses geworfen worden, teilte die Polizei mit. Der Junge starb noch am Unfallort in Berlin-Reinickendorf. Die 1. Mordkommission ermittelte vor Ort, Festnahmen gab es zunächst keine.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Eingang des Hauses ab. Niemand wurde in das Gebäude herein- oder aus ihm herausgelassen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um einen Baumstumpf. Die bestätigte die Polizei nicht.