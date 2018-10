Die Lücke im System

Stefan Klug

(MOZ) Irgendwann in der Zukunft ist jeder und alles videoüberwacht. Die Kontrolle findet über die Augen statt, das Gehirn wird zur riesigen Festplatte, auf der alles gespeichert ist. Ein Segen für die Verbrechensbekämpfung, denn die Cops dürfen sich alle Aufzeichnungen ansehen. Dennoch stellt eine Mordserie Detective Frieland vor ein Rätsel. Denn ganz offensichtlich ist es jemandem gelungen, die Datenbanken zu hacken, Aufzeichnungen zu löschen oder durch falsche auszutauschen. So konzentriert er sich auf jene Person, die die Manipulationen vornehmen kann. Er legt sich eine falsche Identität zu und tatsächlich bekommt der Polizist Kontakt zu Anon. Als man sich am Ziel, also der Aufklärung der Morde sieht, läuft die Sache jedoch komplett aus dem Ruder.

Glückwunsch zur Idee. Wie auch immer das technisch umzusetzen sein wird, das Überwachungszenario beeindruckt. Um so mehr, als dass es optisch-tricktechnisch hervorragend unterstützt wurde. Anfangs ist es zwar ungewöhnlich, wenn die Handelnden während sie sich die Aufzeichnungen ansehen, einfach in die Gegend starren, aber daran gewöhnt man sich. So läuft der Streifen in zwei Ebenen ab. Der realen und hier eher unspektakulärer sowie in der Wiedergabe und durchaus actionreich in Szene gesetzt. Ansonsten ist das Setting eher futuristisch nüchtern gehalten. Mit Clive Owen und Amanda Seyfried stehen dabei zwei echte Stars im Focus. Insgesamt eine tolle Umsetzung von der Idee bis zur bildlichen Darstellung.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 100 Minuten; Verleih: Koch; Regie: Andrew Niccol; Andrew Niccol; GB 2018