Jubiläumsfest mit Michael Jackson

Aileen Hohnstein

Borgsdorf Malen und Grafitti an der Leinwand, Henna-Tattoos auf der Haut. Spiel, Musik und jede Menge Pizza – bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Borgsdorfer Kinder- und Jugendtreffs Lücke vom Verein „ImPuls“ war am Sonnabend viel los. Und dann gab es auch noch einen ganz besonderen Gast: Michael Jackson. Schon klar, der 2009 gestorbene Sänger war nicht von den Toten auferstanden. Aber der 13-jährige Bjarne Kasch machte auf der Bühne in seiner Michael Jackson-Show eine ebenso gute Figur wie sein Vorbild. Dabei kam er nicht allein zur Jubiläumsfeier. An seiner Seite waren Kumpel und Tanztrainer-Assistent Steve sowie Mitglieder seiner Tanzgruppe. Bjarne hatte erst in der vergangenen Woche im Kinder- und Jugendfreizeithaus Corn in Birkenwerder einen Tanz-Workshop geleitet, in dem er anderen die Tanzschritte des King of Pop beigebracht hatte.

Die jungen Zuschauer im Lücke-Treff verfolgten aufmerksam die Tanz-Show, auch wenn die wenigstens den Künstler oder seine Musik kannten. Doch Spaß machte es trotzdem allen. Und das sollte auch die Hauptsache beim Jubiläumsfest sein. „Wir wollen auch in den kommenden zehn Jahren für unsere Kinder und Jugendlichen dasein“, sagte Leiterin Nicole Florczak. Und das mit vereinten Kräften. Zumindest bis Ende des Jahres sind sie ein Dreierteam – mit ihr sind das Cindy Grützmacher und Roland Doctor –, das sich um die Sorgen, um Streit und auch die schönen Stunden mit all den Acht- bis 14-Jährigen kümmert, die zur Zielgruppe des Lücke-Treffs gehören. „Es war einfach nötig, dass wir nach zehn Jahren eine zusätzliche Kraft im Haus haben“, erläuterte Nicole Florczak. Durch die Gemeinschaftsunterkunft in der Nähe kämen nun nicht nur mehr Kinder und Jugendliche in den Lücke-Treff, sondern auch zusätzliche Aufgaben auf die Erzieher zu: „Wir übernehmen nun noch Integrationsarbeit für Geflüchtete. Das braucht zusätzliche Kräfte, personelle und finanzielle.“

Auch künftig soll der Lücke-Treff eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sein. Dafür soll das Angebot angepasst und ausgebaut werden. „Wir sind wirklich gut angekommen und angenommen und gehören in die Stadt“, sagte Nicole Florczak. In einer Umfrage, die zwar nicht repräsentativ sei, habe der Kinder- und Jugendtreff Lücke einen hohen Bekanntheitsgrad erzielt. 395 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren leben in der Stadt, mehr als 200 kennen den Lücke-Treff, zählte Nicole Florczak auf. Das soll auch so bleiben. Die Sozialpädagogin hofft, dass sie auch 2019 noch zu Dritt für die Kinder und Jugendlichen da sein können, um weiterhin richtig auf deren Bedürfnisse einzugehen.