Portugal feiert weiteren Sieg: 3:1 in Schottland

dpa-infocom

Glasgow (dpa) Portugal hat seine Siegesserie ohne seinen Superstar Cristiano Ronaldo fortgesetzt. Der Fußball-Europameister feierte im Testspiel gegen Schottland in Glasgow einen ungefährdeten 3:1 (1:0)-Sieg.

Nach den Erfolgen in der Nations League gegen Italien und Polen war es für die Mannschaft von Coach Fernando Santos der dritte Sieg in Serie. Superstar Ronaldo von Juventus Turin fehlt den Portugiesen in dieser Länderspielphase erneut.

Stürmer Helder Costa brachte die Gäste bei seinem Länderspiel-Debüt kurz vor der Pause in Führung (43. Minute), EM-Finaltorschütze Eder (74.) und Offensivspieler Bruma von RB Leipzig (84.) erhöhten in der zweiten Halbzeit. Der Bundesliga-Profi stand in der Startformation, Mittelfeldspieler Renato Sanches vom FC Bayern München wurde nach 56 Minuten eingewechselt. Steven Naismith gelang in der Nachspielzeit (90.+3) der Anschlusstreffer für Schottland.