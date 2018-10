Trecker unter Vollgas

Aileen Hohnstein

Grüneberg ( ) Was als kleiner Spaß am Mühlenberg anfing, hat sich mittlerweile zum etablierten Publikumsmagneten entwickelt: Zum zehnten Mal veranstaltete der Verein Grünberger Trecker Treck am Sonnabend seinen Trecker-Treff. Mehr als 200 Wettbewerbsteilnehmer und Aussteller waren gemeldet. Das Publikum erschien zahlreich.

Zwölf Stunden Fahrt auf dem Traktor, um zum zehnten Trecker-Treff nach Grüneberg zu kommen, ist dem echten Fan nicht zu viel. Das dachte sich zumindest ein Teilnehmer aus Thüringen, der bei dem PS-starken Event dabei sein wollte. Das ließen sich am Sonnabend auch viele andere nicht entgehen. Gut 140 Teilnehmer waren angemeldet, dazu noch etliche Aussteller.

Der Parkplatz auf dem Feld musste immer wieder erweitert werden, weil die Zuschauer so zahlreich erschienen. „Das wird immer größer“, freute sich Fred Sommerfeld, zweiter Vorsitzender vom Verein Grünberger Trecker Treck. Was 2009 als kleiner Spaß unter treckerbegeisterten Freunden begann, hat sich zum Veranstaltungshöhepunkt in der Region gemausert. Der Hindernisparcours mit Wasserloch und Sandhügel ist gewachsen und hält sogar einem Panzer stand.

Schmucke Oldtimer, Youngtimer und Eigenkonstruktionen können bewundert werden. Doch vor allem geht es unter den Traktorfahrern ums Ganze: Beim Zugkraft-Wettbewerb zeigt sich, wer preiswürdig ist und am schnellsten beziehungsweise am weitesten die schwerste Last ziehen kann. Bremswagen, auf den die Betonklötze geladen werden, erreichen dabei je nach Kategorie eine Last von bis zu 18 Tonnen. Das fesselte auch am Sonnabend das Publikum, das dicht gedrängt das Spektakel beobachtete.

Auch fernab des Wettbewerbs gab es viel zu sehen. Zum ersten Mal war Mathias Ludwig, Dachdecker und Löwenberger Ortsvorsteher, dabei und ließ Erwachsene von seiner Arbeitsbühne aus 28 Metern Höhe auf das Festgelände schauen. „Ich finde die Veranstaltung einfach total cool. Und es ist schön zu sehen, wie jeder hier hilft“, sagte er. Um die 40 Helfer und Sponsoren hatten es auch in diesem Jahr ermöglicht, dass der Trecker-Treff kostenlos stattfinden konnte. Zum Jubiläum hatte sich der Grünberger Verein noch einen besonderen Höhepunkt ausgedacht: Drei Motorcross-Fahrer flogen mit ihren Motorrädern durch die Luft und vollführten dabei halsbrecherische Kunststücke.

Neben vielen außergewöhnlichen Fahrzeugen waren auch Traktoren zu entdecken, die mit Gas-Turbinen ausgestattet waren und einen ohrenbetäubenden Lärm veranstalteten. Ganz so, als ob ein Flugzeug auf der Landebahn starten würde.