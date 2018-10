Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein Baum drohte am Sonnabend in den Neuruppiner Wallanlagen umzustürzen. Ein Zeuge informierte gegen 10.20 Uhr die Feuerwehr. Bis zirka 14 Uhr waren die Brandbekämpfer vor Ort und fällten den Baum. Sie mussten dafür auch Abschnitte der Schinkel- und der Wallstraße sperren. Das Gehölz hatte keine Standsicherheit mehr, weil es hohl war. Außerdem sei der Stamm stark gerissen gewesen, so die Feuerwehr.