Lavendel hilft den Bienen mehr als die Geranie

Wolfgang Gumprich

Mildenberg Geranien? Petunien? Forsythien? „Alles Schmonzes für den Garten. Da geht kein Tier dran“. Lebhaft und mit viel Humor referierte die Biologin Dr. Melanie von Orlow am Freitag vor Mitgliedern des Imkervereins Zehdenick und Umgebung über Bienen, Hummeln und Wespen. Genauso unbedeutend für diese Insekten seien Salbei, Ehrenpreis oder Heide aus dem Baumarkt. „Da blüht nichts, da sind nur Blütenblätter dran“. Sie empfahl für einen insektenfreundlichen Garten Lavendel, alle Arten von Nesseln (außer der Brennnessel), Klatschmohn, Löwenmäulchen, die gesamte Palette der Gewürzpflanzen. Ihren Zuhörern empfahl sie, das Saatgut „aus der Region“ zu kaufen, das passe zum Brandenburger Sandboden. Und noch etwas hatte sie für die vielen Zuhörer parat: „Wenn es im Garten denn schon Rasen sein muss, dann pflanzen Sie bitte Krokusse als erste Nahrungsquelle für die Insekten“. Und sie zitierte einen befreundeten Kollegen: „Nur eine angefressene Pflanze ist eine gute Pflanze“. Seit der Publikation der „Krefelder Studie“ 2017, die einen Rückgang von mehr als 70 Prozent aller Insekten seit den 1980er-Jahren ermittelte, sei es zum Umdenken bei den Politikern in Berlin gekommen, sagt die ehrenamtlich Engagierte im Naturschutzbund (Nabu). Jetzt wird sogar viel Geld für den Erhalt für die Insekten ausgegeben, was auch den Imkern in der Region zugute kommen soll.

Neben viel Wissenswertem über das Leben von Bienen, Wespen Hummeln und Hornissen gab die Biologin, die seit ihrer Kindheit von diesen Insekten fasziniert ist, noch einige Hinweise, um die Wespen in Schach zu halten: „Wespen sind strohdoof“, so ihre Erkenntnis, sie müssten erst eine bestimmte Geschwindigkeit beim Fliegen erreichen, um überhaupt scharf sehen zu können. Dann sei ihr Instinkt auf Nahrungssuche programmiert, Mensch, Tisch, Mauer seien für sie schlichte Gegenstände. Erst wenn der Mensch sich wehre, die Wespe anpuste, merke sie, ah ein Lebewesen. Um das lästige Insekt zu vertreiben, helfen nur Zeitung oder Speisekarte. Irgendwann habe die Wespe kapiert, dass sie in der Nähe des Menschen unerwünscht ist.

Seit 2003 ist Melanie von Orlow als freiberufliche Biologin im Einsatz. Sie hat mehrere Bücher zu Wildbienen und zur Imkerei verfasst, ebenso über die sogenannten Insekten-Hotels. Die Hummeln waren ihre „Einstiegsdroge“ seit den ersten kindlichen Begegnungen im Sandkasten und der Grund für ihr Biologiestudium. Denn an der Freien Universität Berlin gab es die Arbeitsgemeinschaft Bienenkunde; dort lernte sie das Umsiedeln von Hornissen und Hummeln. Im Gegensatz zu Wespen seien Hummeln besonders schlau, das hätten Experimente erwiesen. So würden sie alleine durch Zuschauen von anderen Hummeln lernen und auch Handlungen optimieren, so die Expertin.(wg)