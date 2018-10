Bayern ist in der Realität angekommen

Ulm (SWP) Debakel für die CSU, Katastrophe für die SPD, historischer Erfolg für die Grünen, eine starke AfD: Bayern hat ein politisches Erdbeben erlebt. Ein Beben aber, das sich lange angekündigt hatte. Es klingt beinahe banal und dem Abend fast nicht angemessen: Das weiß-blaue Vorzeigeland ist ganz einfach in der bundesrepublikanischen Realität angekommen – zugegebenermaßen beschleunigt durch einen CSU-Parteichef Seehofer und einen Ministerpräsidenten Söder, die diesen Prozess durch irrlichternde Wahlkampftaktik und internen Streit befeuerten.

Das zweitschlechteste Landtagswahlergebnis der CSU in ihrer Geschichte spiegelt die gesellschaftliche Entwicklung Bayerns im vergangenen Jahrzehnt wider. Über eine Million Zuwanderer aus Deutschland, der endgültige Wandel vom Agrarstaat zum High-Tech-Standort, mehr Menschen in den Städten als auf dem Land – warum sollte dort einer konservativen Partei, die ihr Programm in weiten Teilen immer noch auf eine Alpenidylle stützt, eine absolute Mehrheit sicher sein?

Nein, Bayern ist nicht mehr anders als die anderen Kinder. Die einstige Erfolgsformel – „rechts von der CSU gibt es nur die Wand“ – zieht längst nicht mehr. Dort steht wie überall die AfD mit rund elf Prozent. Und auch die Grünen setzen ihren Erfolgskurs fort. In bester Realo-Manier und mit einer frischen Spitzenkandidatin Katharina Schulze, die mit ihrer guten Laune auch im konservativen Lager punkten konnte. Mit dem 18-Prozent-Erfolg erreichen die Grünen Höhen, die sie kurz vor den Status einer Volkspartei heben. Damit wäre man Nachfolger der großen alten SPD, die den Zusatz Volkspartei getrost streichen kann.

Für den Berliner Politikbetrieb bedeutet all das: Es wird noch ein wenig komplizierter. Die Koalitionsverhandlungen der CSU – womöglich mit den Freien Wählern – werden Markus Söder für einige Zeit blockieren. Doch spätestens nach der Hessenwahl wird der Franke daran arbeiten, seinen ungeliebten Parteichef abzuservieren. Und er wird versuchen, die Schuld für seine Niederlage nach Berlin abzuwälzen. Das bedeutet für Angela Merkel neuen Endlosstreit mit der Schwesterpartei. Diesmal gegen einen Gegner, der taktisch mindestens genauso gerissen ist wie Horst Seehofer, aber fast noch rücksichtsloser. Man könnte auch einfach sagen: Es ist alles wie immer – nur schlimmer.