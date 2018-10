Berlin (MOZ) Auf die Pauke hauen, Trillerpfeife blasen, selbstgeklebte Plakate schwenken – wer hätte gedacht, dass solche Rituale an einem goldenen Oktobertag nicht nur zehn-, sondern gleich hunderttausende Menschen auf die Straße treiben können. So vielfältig die Ausdrucksformen, so vielfältig auch die Teilnehmer in Berlin: Es kamen Protest-Profis und Schaulustige, Antifaschisten und Familien mit Hund, die „Omas gegen Rechts“ und Schülerinnen zur ersten Demo ihres Lebens. Wofür genau sie alle auf die Straße gingen, war mitunter vielleicht nicht ganz klar. Solidarität natürlich, Klimaschutz, Frauenrechte – die Anliegen waren ziemlich breit gefächert. Am meisten verband die Demonstrierenden vermutlich ein Gefühl. Das Gefühl, den aggressiven Aufmärschen und der spalterischen Rhetorik von Rechts etwas entgegensetzen zu wollen.

Nun lassen sich die neuen Nazis mit bunten Luftballons und mitreißenden Konzerten allein nicht vertreiben. Vertreiben aber lässt sich der Eindruck, dass es immer nur um die geht, die Stress machen. Die Anständigen zu stärken, ist etwas, das in diesen aufgewühlten Zeiten nicht vergessen werden sollte. Der bunte Zug jedenfalls hat bewiesen: Die schweigende Mehrheit ist ziemlich groß.