Schnullerbeutel, Kürbissuppe und Hefeplinsen

Für kleine und große Kinder: Dorothea Timmermann bietet ihre Schnullerbeutel und einen Filz-Pittiplatsch an. © Foto: Frank Groneberg

Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) Wissen Sie, was ein Schnullerbeutel ist? Und wofür ein solcher benutzt wird? Am Sonntag gehörten auch die Hobby-Filzer Dorothea und Werner Timmermann aus Frankfurt zu den Anbietern, die auf dem Herbstmarkt im Museum Strohhaus Neuzelle ihre handgefertigten Produkte präsentierten. Und als Neuigkeit hatten sie die erwähnten Schnullerbeutel dabei – etwa faustgroß, gefertigt aus Filz, in Rosa und Hellblau und mit Nuckelbildchen verziert. „Den Tipp für diese Beutel hatte ich von einer Kundin bekommen“, erzählte Dorothea Timmermann. „In die Beutel kommt der letzte Schnuller eines Kindes, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Darin wird er aufgehoben und zum 18. Geburtstag bekommen die Kinder ihren alten Schnuller dann geschenkt.“ Ein originelles Geschenk, das gut ankommt, wie sie weiß: „Wir haben im vorigen Jahr unserer Enkelin solch einen Schnullerbeutel mit Schnuller geschenkt, sie hat sich wirklich ganz doll gefreut.“

Außer diversen Produkten aus Filz konnten die Besucher im Strohhaus und in dessen Garten auch Keramik, Wolle, Bücher, Ziegenkäse und anderes mehr kaufen. Die meisten Gäste kamen aber zumindest zur Mittagszeit nicht der Handwerks-, sondern der Kochkunst wegen. Heiß begehrt war beispielsweise die Kürbissuppe von Sabine Reichardt, auch so eine Neuigkeit auf dem Herbstfest. „Die Kürbisse für die Suppe sind unsere eigene Ernte“, verriet sie, „und die Suppe koche ich mit Ingwer und Knoblauch.“ Dazu kam dann in der Suppentasse noch etwas saure Sahne und ein Schuss Kürbiskernöl – ein Gedicht für den Gaumen.

„Einfach hervorragend“, lobte Juliane Baesler, nachdem ihre Suppentasse leer war. „Am liebsten würde ich ja gleich eine zweite nehmen – aber es gibt ja noch viele andere Sachen zu essen.“ Auch ihre Mutter Chris­tiane Dietz lobte die Kürbissuppe: „Sehr gut“, bestätigte sie und erzählte, dass sie selbst auch solche Suppen koche. „Auch mit Ingwer, aber auch mit ganz verschiedenem Gemüse.“

Sie besuche das Herbstfest im Strohhaus regelmäßig, erklärte Christiane Dietz. „Diese Veranstaltung hat so etwas Familiäres und Traditionelles, alles ist selbst gemacht.“ Letzteres trifft übrigens auch auf die Hefeplinsen zu,welche die Gastgeber ebenfalls erstmals anboten. Das Herbstfest fand am Sonntag zum 15. Mal statt. Und in einem Jahr wird es das 16. geben.