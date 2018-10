Vormarsch der Raubfische eingehegt

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Fürstenwalde/Braunsdorf.33 Angler vom Landesangelverband haben am Sonntag am Oder-Spree-Kanal insgesamt 37 Kilogramm Raubfische aus dem Wasser geholt. Sie gehen als Futter an den Fürstenwalder Tierpark.

Gerd Borchert aus Seddin steht mit seiner Angel unterhalb der Brücke, die bei Braunsdorf den Oder-Spree-Kanal überspannt und den Weg zur Großen Tränke bahnt. Seit gut zehn Minuten hält er seine Spinnangel mit einem Blinker ins Wasser, aber kein Fisch beißt an. „Vielleicht schon ein bisschen spät“, kommentiert er die Uhrzeit. Um 11 Uhr hat der Einsatz des Landesangkerverbands begonnen. „Eigentlich bin ich ja als Betreuer dabei, ich muss nichts fangen.“ Als seine Angel zuckt, ist nur ein längeres Stück einer Pflanze dran. „Stockaal“, scherzt neben ihm Burkhard Müller vom Landesvorstand.

Weiter oben am Kanal hat Wolfgang Hohn aus Berkenbrück mehr Erfolg. Nach wenigen Minuten zieht er einen Barsch aus dem Wasser. In einer Jackentasche hat er ein längliches Gerät, das einem Schraubenzieher ähnelt. Ein Totschläger ist das, klärt er auf. Mit einem kleinen Schlag auf den Kopf betäubt der Berkenbrücker den Barsch, mit einem raschen, geübten Schnitt mit einer Schere tötet er den Fisch und lässt ihn in eine Plastiktüte gleiten, in der er seine gesamte Beute aufbewahrt. Zu dem alljährlichen Angeleinsatz am Oder-Spree-Kanal ist Hohn zum zweiten Mal gekommen, mit einem Vereinskameraden. Voriges Jahr hat er sich auf der Braunsdorfer Seite des Kanals platziert und nichts gefangen, deshalb hat er dieses Jahr die obendrein im Sonnenschein liegende Fürstenwalder Seite gewählt.

Die Veranstaltung ist eine Hegemaßnahme, erklärt Burkhard Müller, es geht darum, die Raubfischbestände zu regulieren, damit es auch weiter kleinere Fische gibt, die sonst gefressen werden. „Vor allem der Wels ist ein großer Räuber in unseren Gewässern geworden“, sagt Müller. 33 Mitglieder des Anglerverbands sind dem Ruf des Landesverbands nach Fürstenwalde gefolgt, davon vier Frauen und drei Jugendliche, wie Müller hervorhebt.

Mit ein wenig Erstaunen haben die Spinnangler bei ihrer Ankunft registriert, dass vor ihnen schon Friedfisch-Angler am Kanal Platz genommen haben. Kein Problem, sagt Müller: „Wir haben vier Kilometer Strecke, das verläuft sich.“

Die Friedfisch-Angler, die mit Mais oder Würmern als Köder hantieren, kommen vom Angelverein Alt-Rüdersdorf, wie Mitglied Michael Kurzke sagt. „Wir sind zu zehnt hier“, erzählt der Tasdorfer, der schon mehrere Plötze in seinem Kescher hat. Auch für die Randberliner ist der Oder-Spree-Kanal ein beliebtes Revier. „Wir fahren überall hin“, sagt Kurzke.