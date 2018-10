Große Bühne für kleine Menschen

Kai-Uwe Krakau

Schönwalde Bei herrlichem Wetter ist am Wochenende das Barnimer Kinder- und Jugendfestival in Schönwalde in das neue Projektjahr gestartet.

Angenehme spätsommerliche Temperaturen, eine lachende Sonne am Himmel, aufgeregte Mädchen und Jungen und ein begeistertes Publikum: Die Saison 2018/2019 hätte für das Barnimer Kinder- und Jugendfestival nicht besser beginnen können. „Es ist eine tolle Atmosphäre“, freute sich dann auch Festival-Macherin Heike-Doreen Klein. Die Zahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen steige seit Jahren kontinuierlich an. Dies spreche für die Beliebtheit der Veranstaltung. „Den Auftakt in Schönwalde haben wir deshalb wieder als Zwei-Tages-Open-Air-Veranstaltung organisiert“, so Heike-Doreen Klein. Große Unterstützung gab es diesmal wieder von der Gemeinde Wandlitz – dort hatte das Festival auch seinen Ursprung – sowie von der Schönwalder Ortsvorsteherin Maria Brandt.

Auf der Bühne zeigten am Sonnabend vor allem Kindergruppen des Zirkus Lumina und des Vereins „Glückskinder“ aus Basdorf, Bernau, Schönow und Zepernick ihr akrobatisches Können. Der Musical Kids Club unter Leitung von Elmar Branoner trat auf, die Jugendfeuerwehr präsentierte eine Gruppenstafette und der Evangelische Kinderchor erfreute mit mehreren Liedern das zahlreich erschienene Publikum.

Der Tanzwettbewerb mit 22 Kinder- und Jugendgruppen stand dann am Sonntag im Mittelpunkt des Festivals. Mit dabei waren unter anderem die Kita „Waldgeister“ aus Stolzenhagen, das Studio „Fantasy“, die „Kreative Wundertüte“ der AWO-Kita aus Wandlitz und die „Little Lexys“ aus Berlin. An beiden Tagen lud zudem Yenny auf der Bühne zum Zumba-Workshop ein. Die Moderation hatten Nina Coenen und Sami Alkomi übernommen.

„Wir stehen in Deutschland vor der großen Aufgabe, den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren“, sagte Serdar Cetin, der gemeinsam mit Heike-Doreen Klein das Festival vorbereitet und organisiert. Mit deren Bewältigung könne man daher nicht früh genug beginnen. „Wer in jungen Jahren bereits mit Kindern aus anderen Ländern zusammen singt und tanzt, dem braucht man später nicht mehr Toleranz beizubringen“, ist Cetin überzeugt. Das Ziel des Festivals sei es, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen und Stärken zu entwickeln und zu fördern, so dass sie auch vor vielen Menschen ihre künstlerischen Leistungen präsentieren können.

Insgesamt fünf Festival wird es im angelaufenen Projektjahr geben. Schauplätze sind neben Schönwalde auch Wandlitz, Bernau und Eberswalde. In der Barnimer Kreisstadt wird auch das Finale am 11. und 12. Mai 2019 über die Bühne gegen. Die nächste Veranstaltung ist aber zunächst die „Dance Competion“ Bernau. Deutschlands größtes Tanzfestival findet vom 15. bis 17. Februar in der Erich-Wünsch-Halle der Hussitenstadt statt. „Wir wollen in der aktuellen Runde auch die Städtepartnerschaften stärker einbinden“, kündigte Heike-Doreen Klein an.

Maria Brandt, mit keckem Sommerhut und purer Lebensfreude ausgestattet, zeigte sich sichtlich zufrieden. „In der Ortsmitte ist wieder etwas los und zwar für alle Generationen“, freute sich die Ortsvorsteherin.

Beim Wettbewerb durften sich alle Kinder als Sieger fühlen. „Verlierer gibt es bei uns nicht, so Serdar Cetin. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden und Pokale – und viel Applaus vom Publikum.