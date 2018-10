Ein Sack Müsli fürs beste Pferd

Elke Lang

Spreenhagen (MOZ) Am Sonnabend wiesen große Schilder an der Landstraße auf den Turnierplatz des Reitvereins Spreenhagen hin. Dort fand der Reitertag mit Finale des Breitensport-Cups des Landkreises Oder-Spree in Dressur und Springen statt. Insgesamt konnten 54 Startplätze belegt werden, wobei etliche der Sportler an beiden Prüfungen teilnahmen, also jeweils zwei Startplätze in Anspruch nahmen. Bei der Siegerehrung, für die Sponsoren Ehrenpreise für die ersten drei Plätze zur Verfügung gestellt hatten, wurden auch die vierbeinigen Sportler bedacht. Der erste Preis für sie bestand aus einem Sack Müsli, der zweite aus einem Sack Möhren und der dritte aus Leckerlis.

Der Reitertag, zu dem Teilnehmer aus Berlin und aus ganz Brandenburg kommen, wird von dem Verein mit seinen über 40 Mitgliedern seit seiner Gründung 1992 durchgeführt. Als Richterinnen waren bei dem Turnier am Sonnabend wieder Anna Jensen aus Berlin und Konstanze Dassler aus Bestensee tätig. Anne Jensen lobt besonders „die sehr liebevolle und gut organisierte Durchführung der Veranstaltung, die besonders für den Nachwuchs geeignet ist“. Um die zehn Mitglieder des Vereins sind bei den Reitertagen ehrenamtlich daran beteiligt. Vorsitzende Monique Karras aus Spreenhagen ist mit den Ergebnissen zufrieden: „Die Leistungen waren sehr unterschiedlich, aber bei uns steht die Jugendförderung im Vordergrund, und gerade für Einsteiger ins Turnier ist dieser Tag gedacht.“