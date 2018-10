Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Nacht zu Sonntag kam es in der Innenstadt zu drei gewalttätigen Übergriffen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Am Sonnabend gegen 20.45 Uhr griffen zwei Unbekannte zunächst einen 19-Jährigen an der Haltestelle Topfmarkt an. Während einer den Geschädigten festhielt, schlug der andere mehrmals zu. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht. Kurz vor Mitternacht schlugen zwei Personen dann in der Salvador-Allende-Höhe auf einen 42-Jährigen ein, nachdem sie ihn zuvor angepöbelt hatten. Rettungskräfte behandelten den Mann vor Ort. Kurz nach 0 Uhr griffen erneut zwei Unbekannte einen 40-Jährigen in der Straße Am Kleistpark an und schlugen auf ihn ein. Dann raubten sie seinen Rucksack und einen Roller.

Die Polizei war zwar jeweils schnell vor Ort, die Angreifer jedoch bereits geflüchtet. Die Identität der Täter sei daher nicht geklärt. Allerdings spreche nach Angaben eines Sprechers der Polizeiinspektion einiges dafür, dass es sich bei den ersten beiden Fällen um Männer aus dem Umkreis der Gruppe syrischer Intensivtäter handeln könnte, die in den letzten Monaten für eine Reihe von Gewaltdelikten verantwortlich waren.