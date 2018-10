Der schönste Treffer des Abends

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Da gab es kein Vertun. Der stürmischste Applaus galt Laurin Buser. Womit der Frankfurter Herbstmeister der Best of Poetry Slammer im Kleist Forum feststand. Den Sieg begoss der Performance-Poet noch auf der Bühne mit einem Schluck aus der Sieger-Flasche Whisky.

Zum dritten Mal holte der Bühnenliteratur-Veranstalter Kampf der Künste vier ausgesuchte Vertreter der deutschsprachigen Poetry Slam-Szene anlässlich der Kleist-Festtage nach Frankfurt. Ebenfalls mit dabei: Moderator David Friedrich. Der Autor und Slam-Poet aus Hamburg reist immer wieder gern an die Oder. „Ich bin sehr froh und stolz darauf, dass es Orte wie Frankfurt gibt“, bekundete er etwas ernster als sonst und bezog das vor allem auf die besonnene Reaktion der Frankfurter und ihres OB nach dem Vorfall im Frosch-Club. „Hier wohnen Leute, die sich nicht so leicht blenden lassen“, befand Friedrich, der das Festtage-Motto „Inszenierte Wirklichkeiten“ gleich mehrmals zum Anlass nahm, um klare Worte gegen rechtsextreme Agitation zu finden. „Beim Poetry Slam gilt die Meinungsfreiheit, aber rassistische Hetze ist keine Meinung.“

Abseits politischer Statements bot der Abend wieder verlässlich beste Unterhaltung für das junge Publikum. Vier Wortakrobaten hatten jeweils zehn Minuten Zeit, um mit Texten die fünf Publikumsjuroren zu überzeugen. Mit der schwierigen Startnummer 1 ins Rennen ging die Berlinerin Josefine Berkholz. Sie zeichnete das Bild einer Frau, die sich für ihr männliches Gegenüber inszeniert, und hob König Midas in die Jetzt-Zeit; letzterem wurde der Sage nach alles, was er berührte, zu Gold. Die einzige Slam-Poetin an dem Abend verabschiedete sich mit den Worten: „Wenn Du etwas aushalten musst, dann, das niemand klatscht.“ Ein Ernstfall, der ihr selbstredend erspart blieb.

Anschließend betrat Bas Böttcher das Feld. Er hievte in den 90ern die Lyrik von der Nische im Bücherregal auf die große Bühne, gilt als Mitbegründer der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Seine rhythmisch-gereimten Wortkunstwerke („Nenn mich Versager, ich nenne mich Verse-Sager“) verblüffen. Auch er spielte am Freitag mit der Wirklichkeit und ihrer Inszenierung; „Wir müssen dran glauben, Kram kaufen, Augen schließen, den Schwindel genießen.“

Es folgte Laurin Buser, ein Mann mit, Zitat, „einer seltsamen Hose“, der „seltsame Texte in ein Mikrofon spricht“. Der Schweizer Slam-Poet und Rapper versetzte sich in die Angst eines Fußballers vor dem alles entscheidenden Elfmeter – und schoss damit, um im Bild vom Wettstreit der Worte zu bleiben, den schönsten Treffer des Abends. „Was zur Hölle, wenn in dem Ball eine Bombe ist?“, geht es dem Kicker durch den Kopf, und noch so einiges Absurde mehr. Dabei hat ihm der Mental-Coach doch eingetrichtert: „Es gibt nur mich und den Ball, mich und den Ball!“

Die Latte lag bereits hoch, als Lyriker Florian Cieslik aus dem anderen Frankfurt für das Publikum in die „seelische doppelte Buchführung“ einstieg und die Welt der „Erwachsmasken“ poetisch gekonnt auseinandernahm. Eine knappe Kiste. Doch Böttcher und Buser zogen nicht unverdient ins Finale ein.

In seinem Schlussakkord versetzte sich Laurin Buser in einen Dirigenten, der vor vollem Haus den Taktstock für „4,33“ von John Cage anhebt. Nur: 4 Minuten und 33 Sekunden lang wird hier kein einziger Ton gespielt. Die anfängliche Ungeduld im Publikum endet bei Buser in Raserei – ein erzählerisches Spektakel. Böttcher konterte mit gekonnten Zungenbrechern („Es ahmen arme Nachahmer, die armen Nachahmer nach“), ehe David Friedrich die Entscheidung per Applaus einforderte: „Wir brauchen einen klaren Sieger, damit ihn die Journalisten auf die Titelseite klatschen können!“ Den klaren Sieger gab es zwar. Doch mit der Titelseite wurde es für den Man of the Match aus der Schweiz leider nichts. Dort finden sich heute andere Meister ihres Fachs.