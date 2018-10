Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Rund 100 Bürger ziehen jeden Monat neu nach Strausberg. Für sie bietet Bürgermeisterin Elke Stadeler zweimal jährlich, im Oktober und April, eine „Begrüßung“ an, bei der sie Neuankömmlingen die Stadt nahebringt. Am Sonnabend hatte sie wieder ins Stadtmuseum eingeladen.

Vor allem ältere Neu-Strausberger nahmen das Angebot an. Einige kommen aus der näheren Umgebung, aus Eggersdorf, Schöneiche oder Hoppegarten und Berlin, aber auch eine Hamburgerin ist neuerdings hier zu Hause. Ihr Schwager habe ihr Strausberg schmackhaft gemacht, so die Seniorin, die in den neuen Häusern von Procurand in der Wriezener Straße lebt. „Wenn solche Häuser fertig werden, merken wir einen richtigen Schub, da kommen gleich mal um die 50 Bürger dazu“, sagt Elke Stadeler. Aktuell liege die Einwohnerzahl bei 26 865, Tendenz leicht steigend. Und da noch einige Projekte im Wachsen sind – Mehrfamilienhäuser in der Fritz-Reuter-Straße, im Otto-Grotewohl-Ring, in der Vorstadt sowie ein Einfamilienhausgebiet in der Fließstraße – ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Strausberg seine bisherige Einwohnerspitze von 28 857 im Jahr 1990 wieder erreicht und übertrifft.

„Es war eine gute Entscheidung“, lobte die Bürgermeisterin die Wohnsitzwahl der Gäste. „Strausberg ist eine schöne Stadt mit Perspektive“, sagte sie und verdeutlichte dies mit einer rund anderthalbstündigen Präsentation. Von der Geschichte mit der ersten urkundlichen Erwähnung 1240, der ältesten Stadtmauer in Brandenburg und der Marienkirche aus dem 13. Jahrhundert über die Altstadt („sie ist sehr schön, es gibt aber noch ein paar Stellen ...“), umriss sie Verwaltung, Kommunalpolitik, Städtepartnerschaften und Patenschaft mit der Bundeswehr, Kita, Schulen, Feuerwehr, Nahverkehr, Gesundheitseinrichtungen, Flugplatz, Vereine, Sport und Kultur, Veranstaltungen aber auch Wohnstandorte.

Auch wichtige Projekte in der Stadt wurden vorgestellt. Die neue Mehrzweckhalle in der Hegermühlenstraße oder die Kita Juri Gagarin sind inzwischen fertig, die Umgestaltung des Bereichs am S-Bahnhof Stadt oder der Umbau des Krankenhauses laufen, und am Campus am Wäldchen soll es in Kürze endlich losgehen. Die voraussichtliche Investitionssumme für Schule, Hort und Kita sowie Umfeld sei mittlerweile auf 25 Millionen Euro gewachsen, machte sie den Umfang deutlich. Auch für die Gehwege und Parkplätze in der Philipp-Müller-Straße müsse deutlich mehr gezahlt werden als die einst geplanten 700 000 Euro.

In der abschließenden Fragerunde interessierte sich ein Ex-Berliner für die Thälmannstraße und das Radwegenetz. Die Bürgermeisterin lud ihn ein, sich in der Kommunalpolitik einzubringen. Und alle anderen als Helfer bei den Wahlen 2019.