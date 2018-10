Baugenehmigung für ersten Abschnitt liegt vor

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) „Trommeln Sie mit und für den Bahnhof“, hatte Quartiersmanagerin Irmgard Roth am Sonnabendnachmittag Besucher am Bahnhof begrüßt, nachdem sie sich selbst in „Drums Alive“ ausprobiert hatte. Ein Trommelsport für jedermann, wie Heilpraktikerin Heike Buß mit Freiwilligen zur Einstimmung auf den zweiten Informationstag im Bahnhofsquartier bei Kaiserwetter bewies.

Vornehmlich ging es auch diesmal darum, die Bürger über den aktuellen Stand der Umgestaltung des Bahnhofgebäudes zu informieren. Dazu hatte sich Irmgard Roth Jan Oehler von der DSK zur Unterstützung geholt. Der berichtete davon, dass die Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt vorliegt. Der umfasst den Ausbau jenes Bereiches, der früher als Museumskneipe diente. Der ist bereits entkernt und damit, wie Jan Oehler sagte, auf den Zustand vor der Existenz des Restaurants gebracht. Jetzt wird die Ausschreibung vorbereitet. Im März soll mit den Arbeiten begonnen werden. In den ersten Bauabschnitt fließen 1,4 Millionen Euro. Gefördert wird das Projekt aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“.

Natürlich präsentierten sich am Sonnabend die künftigen Nutzer. So war die Selbsthilfekontaktstelle des VFBQ vor Ort. Die wird nach dem Umbau aus der Ringstraße 1 in den Bahnhof einziehen. Dass es sich dort gut arbeiten lässt, diesen Eindruck vermittelten die Frauen um Leiterin Marion Brunnert. Gemeinsam mit Elke Hädicke aus Kruge luden sie in einem der vom Quartiersmanagement genutzten Räume zum Gestalten von ersten Weihnachtsaccessoires ein. Den Damen über die Schultern schaute Birgit Thielecke. Die 66-Jährige wohnt im Quartier. Dass die Kontaktstelle mit ihren mehr als 30 Gruppen in den Bahnhof einziehen wird, findet sie sehr gut. Bisher gebe es ja nicht genügend Räume.

Über mehr Platz wird sich ebenso das Eltern-Kind-Zentrum „Gioco“ freuen. Denn auch diese soziale Einrichtung hat in naher Zukunft im Bahnhof ihren Sitz. Am Sonnabend konnten Kinder am „Gioco“-Stand Lampions und Masken für das Halloweenfest basteln. Das findet am 30. Oktober im Schlosspark statt.