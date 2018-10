Drachenfeste in sommerlicher Hitze

Aufgeben gilt nicht: In Brieskow-Finkenheerd versucht Mia (8) mit ihrem Opa wieder und wieder, den Drachen in die Luft zu bekommen. © Foto: Frank Groneberg

Frank Groneberg

Brieskow-Finkenheerd/Mixdorf (MOZ) In zwei Orten der Region sollten am Sonnabend die Drachen tanzen. In Brieskow-Finkenheerd hatte der Verein „Kulturschmiede Brieskow-Finkenheerd“ zum Drachenfest eingeladen, in Mixdorf waren der Sport- und Freizeitverein und die Kita „Sonnenschein“ gemeinsam Gastgeber. Das Wetter war mit sommerlichen Temperaturen, die ab der Mittagszeit gar für Hitze sorgten, beinahe zu schön für die Feste. Vor allem aber: Es fehlte der Wind. Auf dem Finkenheerder Sportplatz hatten die Organisatoren zwar spaßeshalber einen großen Büroventilator aufgestellt, aber auch der schaffte es nicht, die bunten Drachen nach oben in die Luft zu befördern.

Davon ging die Welt aber nicht unter, denn vor allem die Kinder hatten auch so ihren Spaß. Sie flitzten unermüdlich mit ihren Drachen über die Wiesen und freuten sich über jeden Meter, den diese aufstiegen – wenn auch nur für Sekunden. In Finkenheerd freuten sie sich zudem über rote Brause, die gratis ausgeschenkt wurde – ein Geschenk der Veranstalter. „Ein Drachen hat es aber auf gut 70 Meter geschafft“, erzählte Maik Mende, Vorsitzender des Vereins „Kulturschmiede“, welcher das Fest zum zweiten Mal organisiert hatte. Die meisten anderen Drachen schafften es allerdings nicht. Und wenn deren Besitzer genug hatten von den vergeblichen Steigversuchen, konnten sie vor Ort Drachen und kleine Wirbelflieger basteln, für den echten Herbst.

In Mixdorf hatten sogar noch ein paar mehr Drachenfreunde Glück mit dem Wind. Der Regenbogendrachen von Joy aus Oegeln beispielsweise schwebte sehr, sehr lange hoch über den Baumwipfeln. „Den habe ich mit meinem Opa und meinem Onkel hochgebracht“, verriet die Fünfjährige. Paul (9) aus Görlitz hatte nicht so viel Glück: Sein Flugzeugdrachen wollte trotz aller Anstrengung nicht aufsteigen. Mit einem selbst gebauten Kastendrachen ging Wolfram Bennewitz an den Start. „Dieses Modell fliegt eigentlich immer“, versicherte er. Eigentlich. Nur manchmal eben auch nicht.