Zufriedenheit trotz Pokalaus

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Für den FSV Bernau war im Achtelfinale des Fußball-Landespokals Schluss. Der letzte Barnimer Vertreter im Wettbewerb unterlag dem Oberligisten FSV Luckenwalde mit 1:3. Trotzdem zeigte sich der Bernauer Trainer Christian Städing mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden.

Es sind die seltsamen Momente im Fußball, wenn der unterlegene Trainer seiner Mannschaft freudestrahlend gratuliert und sein Gegenüber von einer enttäuschten eigenen Mannschaft spricht. So geschehen in der Landespokalpartie zwischen Brandenburgligist FSV Bernau und dem Vertreter der Oberliga Süd, FSV Luckenwalde.

Mit nur einer Spitze hatte Bernaus Coach Christian Städing sein Team sehr defensiv aufgestellt. „Uns fehlen aus verschiedenen Gründen zehn Spieler, da mussten wir sogar bei der Zweiten anklopfen. Unsere Aufgabe wird es heute sein, das Ergebnis im erträglichen Rahmen zu halten, das wäre schon ein Erfolg“, meinte er vor dem Spiel. Die 90 Minuten hatte er in Etappen eingeteilt, je nach Spielstand würde er dann taktisch reagieren.

„Dominant auftreten und erst gar keine Zweifel am Weiterkommen seiner Elf aufkommen lassen“, so stellte der Luckenwalder Trainer Jan Kistenmacher seine Mannschaft ein.Und genau dieses Bild bot sich den 130 Zuschauern nach dem Anpfiff. Luckenwalde spielte geduldig den Ball an der Mittellinie durch die eigenen Reihen, so forderte Kistenmacher immer wieder, auf die Situation wartend, schnell sich bietende Lücken zu nutzen. Bernau hingegen verschob sehr konsequent, ließ kaum etwas zu, sodass über weitere Strecken eine Patt-Situation in Höhe der Mittellinie entstand. Eines sollte sich jedoch bewahrheiten: „Wenn wir hier was reißen wollen, brauchen wir Glück und einen guten Torwart“, sagte Bernaus Co.-Trainer Bodo Scheffler. Letztes hatten die Gastgeber in jedem Fall. Nach einer Ecke entschärfte der erst 18-jährige Glenn Böhme reaktionsschnell einen Schuss von Daniel Becker (9. Minute). Dies war aber nur der Anfang. Was Böhme danach noch von der Linie pflückte und mit unglaublichen Reflexen abwehrte, das beeindruckte auch den Luckenwalder Coach. „Ich lade ihn sofort zum Probetraining ein. Was der gehalten hat, so etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, lobte Kistenmacher nach dem Spiel.

Aber auch der Rest des Bernauer FSV ackerte aufopferungsvoll. In die Spitze ging bei den Gastgebern jedoch nicht viel, auch wenn Georg Machut und Hendrik Most mächtig ackerten. Auf Luckenwalder Seite häuften sich nun Tormöglichkeiten. Doch weder Richard Juhasz aus Nahdistanz per Kopf (28.), Becker aus 25 Metern (33.) oder Pascal Borowski per Drehschuss (38.) können den Bernauer Schlussmann überwinden. Nach einem abgewehrten Freistoß hatte dann Machut auf der Gegenseite gleich doppelt die Einschussmöglichkeit (38.), doch auch der Luckenwalder Keeper, Konstantin Filatow war auf der Hut. Als sich alle schon auf ein 0:0 zur Pause eingerichtet hatten, zirkelte Christian Flath einen Freistoß aus 25 Metern aus zentraler Position flach um die Bernauer Mauer herum ins Eck zur 1:0-Gästeführung (45.).

In der Pause stellte der Gastgeber auf ein 4-3-3-System um. Ganz vorn in die Spitze rückte Machut, der nun etwas forscher zur Sache ging. Das sollte bald Früchte tragen. Einen an Machut verwirkten Freistoß beförderte Philipp Pönisch vor das Luckenwalder Tor. Dort flog Damir Coric in den Ball und wuchtete ihn per Kopf zum Ausgleich ins Tor. (53.). Es begann eine Phase, bei der die Gastgeber immer wieder kleine Nadelstiche setzen konnten. Justin Pehl marschierte über links, seine Hereingabe erreichte im Endeffekt Milos Savkovic, der das Leder über die Linie beförderte und jubelnd abdrehte (58.). Was unmittelbar folgte, war der Abseitspfiff von Schiri Matthias Alm. „Der Pfiff war nicht unumstritten. Hätte das Tor gezählt, das Spiel wäre wohl anders verlaufen“, spekulierte Städing nach Spielende. Aber so erzielte fast im Gegenzug Patrick Richter völlig freistehend das 2:1 (60.), zuvor hatte Böhme zweimal mit tollen Paraden gegen Juhasz gerettet, konnte den Ball aber nicht festhalten.

Nach 75 Minuten forderte Städing seine Mannschaft auf, offensiver zu spielen. Da boten sich den Gästen mehr Räume. Einen Zweikampf zwischen Pönisch und Juhasz im Bernauer Strafraum pfiff der Schiri auf den Elfmeterpunkt zeigend ab. Es folgte kurzer Protest der Bernauer. Christian Flath lief an und knallte den Ball an den Pfosten. Bernau kam noch zweimal vor des Gegners Tor, doch Zählbares sprang nicht heraus. Einen Konter schloss nach Vorarbeit von Borowski der mitgelaufene Becker zum 3:1-Endstand ab (90.).

„Ich kann nur bedingt zufrieden sein. In der ersten Hälfte kam kaum etwas über die Außen und die Torchancen wurden nicht genutzt, Da konnten wir in der zweiten Hälfte etwas korrigieren. Aber der Sieg geht voll in Ordnung“, sagte Kistenmacher nach Spielende. Städing gratulierte seiner Mannschaft und meinte: „Ich bin stolz auf meine Jungs. Kämpferisch und fußballerisch haben wir uns mit dem Rucksack der fehlenden Spieler richtig gut präsentiert.“

FSV Bernau: Glenn Böhme – Milos Savkovic, Thorben Schöffel, Damir Coric, Norman Flach – Philipp Pönisch – Georg Machut, Lenny Canalis Wandel, Danilo Bahn, Justin Pehl – Hendrik Most