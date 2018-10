Unzufrieden mit der Wertung

Raik Günterberg

Eberswalde Andreas Petrenz und Peer Hänsicke vom SV Kraft Eberswalde starteten bei der Europameisterschaft im Bankdrücken im luxemburgischen Hamm.

Die Vorbereitung bei Petrenz lief super. Die Waage zeigte 82,41 kg, seine Gewichtsklasse ging bis 83 kg, also optimale Voraussetzungen. Das Aufwärmen lief ebenfalls vielversprechend, so entschied er sich dazu, mit 210 kg den ersten Versuch zu melden. Diese Last bedeutete bereits neuen Deutschen Rekord und den Gesamtsieg in seiner Altersklasse. Im ersten Versuch hatte er das Gewicht nicht voll unter Kontrolle und scheiterte knapp. Im zweiten Versuch wiederholte er und bekam diesen 2:1 ungültig, aufgrund eines technischen Fehlers. Die Kraft und der Ehrgeiz war da, um alles auf eine Karte zu setzen und somit forderte er 216 kg – neuer Weltrekord. Doch es sollte nicht sein.

Der nächste Eberswalder Teilnehmer war Peer Hänsicke, er startete in der Gewichtsklasse bis105 kg und fühlte sich in guter Form. Sein Einsteiger waren 245 kg. Diese Last gelang ihm im ersten Versuch nicht, im zweiten Versuch steigerte er auf 250 kg, um diese Position zu verteidigen. Auch dieser Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. Nun kam der letzte Versuch mit fünf Zentnern. Peer Hänsicke fokussierte sich noch einmal und ging an die Hantel. Er drückte diesen Versuch eigentlich souverän, jedoch bekam er diesen 2:1 ungültig gewertet.