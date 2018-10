FSV Union bietet Cottbus Paroli

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben am Sonntagnachmittag eine Überraschung im Achtelfinale des Landespokals knapp verpasst. Gegen Drittligist Energie Cottbus verloren sie im Heimspiel mit 0:1 (0:0).

Am Ende gab es starken Beifall auf beiden Seiten: Von den vielen Cottbuser Fans unter den insgesamt fast 1500 Zuschauern in der Bonava-Arena für den glücklichen Energie-Sieg sowie von den Fans und Zuschauern für den FSV Union für seine erneut couragierte Leistung. Die Fürstenwalder haben dem Favoriten bis zum Schluss kräftig Paroli geboten.

„Fußball ist ein Ergebnissport, leider haben wir verloren. Doch dieses sehr gute Spiel meiner Mannschaft hilft uns auf unserem Weg“, sagt Union-Trainer André Meyer, dessen Team zuletzt vier Punktspiele in der Regionalliga Nordost in Folge gewonnen hatte. „Das Cottbuser Gegentor tut sehr weh, denn es passt nicht in den Spielverlauf. Wir sind dem Drittligisten auf Augenhöhe begegnet, weil wir mit offenem Visier ins Spiel gegangen sind.“ Und das besonders in der ersten Halbzeit. „Da haben wir den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und uns auch über gute Spielzüge viele Chancen erarbeitet, aber leider kein Tor gemacht“, erklärt Meyer.

Nach der schnellen, aber zum Teil hektischen Anfangsphase auf beiden Seiten sowie der einen oder andere Energie-Möglichkeit (15. Schuss Kevin Scheidhauer aus 15 Metern übers Tor), gab es die erste große Chance für die Gastgeber. Cihan Kahraman schoss einen Freistoß von der linken Seite, wobei Cottbus-Torwart Kevin Rauhut den Ball gerade noch mit den Fingerspitzen an die Latte lenken konnte, von dort ging das Spielgerät über das Gehäuse (19.).

Nur neun Minuten später spielten sich Andor Bolyki und Nils Stettin in der Strafraum, konnten aber nichts daraus machen. In der 41. Minute erreichte eine Flanke von Niklas Thiel von der rechten Seite Martin Zurawsky, dessen Kopfball aber das Tor knapp verfehlte. Von den Cottbusern war nicht viel zu sehen, was auch Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz bemängelte: „Es war das erwartet komplizierte Spiel. Hätten wir so weitergespielt wie in der ersten Halbzeit, hätten wir verloren.“ Im zweiten Durchgang habe sich seine Mannschaft gesteigert, jedoch den eigenen Ansprüchen nicht genügt. „Wir sind eine Runde weiter, das zählt.“

Die Gäste machten im zweiten Abschnitt mehr Druck und drängten den FSV Union mehr in die eigene Hälfte. „Das haben wir erwartet, mehr auf Umschaltaktionen gesetzt und dabei auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt.“ Aber erst war der Cottbuser Tim Kruse dran, den Ball nach seinem Schuss aus 16 Metern lenkte Union-Torwart Paul Büchel mit den Fingerspitzen über die Latte. Und dann war die Ordnung bei den Fürstenwaldern, die so gut wie nichts zuließen und sehr stabil standen, doch einmal verloren – beim Gegentreffer. Ein Einwurf von der rechten Energie-Seite wurde von der Union-Abwehr nicht weit genug abgeköpft, der Ball kam zu Felix Geisler, der von links am Fünf-Meter-Raum traf (76.).

Danach wurde es etwas emotionaler neben und auf dem Platz – inklusive einer Rudelbildung und Gelber Karten. Doch die Fürstenwalder gaben sich nicht auf und bemühten sich mit großem Engagement um den Ausgleich. Die Gastgeber warfen jetzt alles nach vorn und hatten noch Möglichkeiten. So Bolyki (86.), der im Strafraum abgeblockt wurde. Dann wurde in der Nachspielzeit zweimal vehement Elfmeter gefordert – nach einem vermeintlichen Cottbuser Handspiel im eigenen Strafraum (90+1.) und als zwei Minuten später Bujar Sejdija in die Zange genommen wurde und fiel. Doch beide Male blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus, sehr zum Unmut der Fürstenwalder Spieler und Zuschauer. Danach gab es noch ein Konter der Cottbuser, doch Torwart Büchel parierte erst gegen Streli Mamba und dann gegen den nachsetzenden Kruse.

Und wieder verlor des FSV Union gegen den Favoriten nur denkbar knapp wie beim 2:3 vorige Saison im Halbfinale und beim 2:3 im Endspiel 2015. Und dann gab es nach der Partie noch Ärger zwischen den Trainern, als Wollwitz Meyer den Handschlag und den Blickkontakt verweigerte und die Unioner als Amateure bezeichnet haben soll. Das nannte der Union-Coach auf der Pressekonferenz „respektlos“ gegenüber einem Trainerkollegen und auch dem Verein. Wollitz bestätigte den verweigerten Handschlag und Blickkontakt und entschuldigte sich dafür. Die Spiele in Fürstenwalde und das Drumherum seien immer sehr leidenschaftlich. Er sei auch von der Tribüne beleidigt worden. Aber er lobte zugleich die sehr gute Arbeit des Vereins. Er hoffe, das Union mit dieser jungen Mannschaft weiter erfolgreich ist. Und dann gab es doch den Handschlag zwischen den Trainern.

FSV Union Fürstenwalde: Paul Büchel – Ingo Wunderlich (84. Lukas Stagge), Burim Halili, Filip Kristic, Ben Florian Meyer – Burja Sejdija – Martin Zurwasky (80. Gian Luca Schulz), Cihan Kahraman – Niklas Thiel (80. Mike Brömer), Andor Jozsef Bolyki – Nils Stettin

FC Energie Cottbus: Kevin Rauhut – Lasse Schlüter, Philipp Knechtel, Marc Stein, Andrej Startsev – Tim Kruse, Leon Schneider (87. Paul Gehrmann) Fabio Viteritti (46. Felix Geisler), Kevin Weidlich – Kevin Scheidhauer (63. Maximilian Zimmer), Streli Mamba

Schiedsrichter: Daniel Köppen (Nichel) – Zuschauer:1461