Wimpernschlag entscheidet

Edgar Nemschok

Rüdersdorf (MOZ) Was für ein Spektakel in Rüdersdorf. Der MC Woltersdorf war Gastgeber für das Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft im Enduro. Auftakt der dreitägigen Motorsportveranstaltung war der Prolog am Freitagabend am Fuße der Halde unmittelbar neben dem Kesselsee.

Der Prolog zum Finale der Maxxis FIM Enduro World Championship 2018 wurde praktisch durch einen Wimpernschlag entschieden. Dieser WM-Lauf wurde im Rahmen des Novemberpokals, den der MC Woltersdorf in seiner nunmehr 40. Auflage austrug, ausgerichtet. Der Franzose Loic Larrieu lieferte vor einigen tausend Zuschauern eine großartige Show und flog regelrecht über die künstlich aufgebauten Hindernisse dieses Rundkurses. Knapp dahinter, genau 26 Zehntelsekunden, kam der Brite Steve Holcombe auf Platz zwei. Ein verbissener Kampf, denn für beide Fahrer ging es um den Titel. Wer nun neuer Weltmeister wird, steht offiziell erst am Montagvormittag fest. Auf Grund strenger Regularien seitens der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) gibt es im Enduro eine recht lange Einspruchsfrist. Bester Fahrer der Prolog-Wertung zur Deutschen Meisterschaft wurde Dennis Schröter.

Die Besucher strömten regelrecht in die neu gebaute Cemex Go Arena. Was zunächst sehr eng aussah, entpuppte sich nicht nur als hervorragend einzusehende Rennstrecke, sondern auch für die Fahrer als eine echte Herausforderung. Und so konnte man einigen Piloten auch einen gewissen Respekt vor dem aufgebauten Parcours ansehen. Auch Thorsten Horn vom Redaktionsbüro „Top Speed“, ein Kenner der Szene, sagte: „Da haben sich die Woltersdorfer wirklich etwas einfallen lassen. Das hat Weltmeisterschaftsniveau.“

Jörg Lessing, einer der Hauptorganisatoren der dreitägigen Veranstaltung, berichtete vor dem Start, dass am Vortag Kommissare der FIM einige Veränderungen vorgenommen hatten. „Kleinigkeiten, denn auch sie waren von unserer Rennstrecke sehr angetan.“ Im Vorfeld gab es nur eine echte Auflage: „Das betraf die Lichtanlage“, erklärte Lessing. „Die musste im Gegensatz zu den Vorjahren nahezu verdoppelt werden“. Das hat sich auch gelohnt, denn für die Zuschauer war es somit ein echter Genuss, den Piloten bei ihren Fahrkünsten zuzusehen.

Zunächst gingen einige Fahrer aus dem Juniorenbereich an den Start. Alles Jungs, die es so richtig krachen ließen. Wie schwer der Sport sein kann, stellte sich für die Frauen heraus. Mit großer Mühe, aber immer fairem Applaus des Publikums, absolvierte die Japanerin Seiko Sugawar den Kurs. Und was sagten die Fans zu Abendveranstaltung: „Großartig“, rief der fünfjährige Willy sofort. Er war mit seinen Eltern Christine und Jens Netzband aus Rüdersdorf gekommen. Als er bei einem Fahrer dann mal kurz auf dem Motorrad sitzen und die Maschine selbst starten durfte, war er kaum noch zu halten.

Die beiden Lokalmatadoren, Robert Riedel und Christian Brockel, bewerteten den Prolog mit gemischten Gefühlen. „Das macht schon Spaß. Vor allem, vor einer so großen Kulisse zu fahren. Aber man kann, wenn eine Kleinigkeit nicht klappt, sich das Rennen kaputt machen“, erklärte der Rüdersorfer Riedel. Brockel sagte nach seinem Lauf: „Ich habe einen kleinen Fehler gemacht und da ist kaum etwas wieder gutzumachen.“ Riedel fuhr beim Prolog auf Platz 15 und Brockel wurde 19.

Noch in der Nacht wurde von den Helfern die Strecke für den nächsten Tag umgebaut. Frank Lehmann vom MC Woltersdorf, seit Jahren immer dabei, leiteten die Arbeiten.