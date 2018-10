Den Pinnowern geht die Luft aus

Kevin Wilke und Jürgen Kern

Pinnow Im Nachholspiel des ersten Spieltages der Fußball-Landesklasse Nord empfing der SV Pinnow den VfB Gramzow und verlor mit 1:3. Bis zur Pause konnte der Aufsteiger SVP noch mithalten, ging sogar in Führung.

Zum Derby unter Flutlicht kamen 210 Zuschauer und bekamen ein lange spannendes Match geboten. Gramzow versuchte spielerisch immer wieder Mittel zu finden, um die gut gestaffelte Pinnower Defensive zu knacken, schaffte dies in der ersten Hälfte aber nur einmal.

Die erste Möglichkeit im Spiel bereitete Tobias Schmock mit seiner Flanke auf Kristof Konitzer vor, der frei durch war, aber dann am Gramzower Keeper Mateusz Silewicz scheiterte. Es folgten zwei Freistöße für Gramzow (5.). – erst Sören Seethaler, danach Robin Palow, jedoch ohne direkte Torgefahr. Dann überraschte ein langer Abschlag vom Pinnower Schlussmann Kevin Wiesner die uneinigen VfB-Verteidiger Robin Palow und Enrico Bressel. Konitzer erzielte so nach sieben Minuten die Pinnower Führung, zeigte dabei seinen lange vermissten Torriecher. Kommentar eines verärgerten Maik Zürner (VfB-Trainer): „Das ist genau die Art Tore, die uns die Niederlage in Britz bescherte.“ Die Pinnower bestätigten mit ihrem Offensivdrang, dass sie die Klatsche von Glienicke nicht mehr in den Kleidern hatten. Obwohl die Pinnower Defensive um Tom Schartow, Kevin Wilke, Patrick Höfert und Philip Hermann gegen die ständig rotierenden VfB-Angreifer viel kommunizieren und arbeiten mussten, fiel noch vor der Pause der Ausgleich – eine brüderliche Kooperation der Blumes, Marcel streckte auf Danny durch, der das 1:1 markierte (24.). Schiedsrichter Christian Winkler trug mit seiner Regelauslegung zu einem insgesamt fairen Spiel bei. In der ersten Halbzeit kam er ohne Karten aus. Einen Rückschlag musste der Gastgeber aber noch vor der Pause hinnehmen: Kevin Langbecker, ohnehin angeschlagen in die Partie gegangen, musste das Feld verlassen.

In der zweiten Halbzeit boten beide Teams ein ähnliches Bild. Dem SV Pinnow ging aber allmählich die Luft aus. Die sich bietenden Räume wussten die Gramzower zu nutzen, meistens über die Flügel, besonders über links mit Danny Blume. Er überzeugte auch mit einem super angesetzten Fallrückzieher nach Seethaler-Zuspiel, der knapp am Tor vorbei ging. In der 64. Minute machte es Seethaler schließlich selbst. Er traf zum 1:2. Vorausgegangen war das Zusammenspiel mit den Blume-Brüdern. Die Gastgeber gaben nicht auf. Einzelne beherzte Angriffsaktionen sprachen dafür. In der 76. Minute wurde es aber wieder zu schnell für die SVP-Abwehrmitte. Der eingewechselte Pascal Lange brachte Seethaler in Stellung, der zum 1:3 traf (76.).

Nichtsdestotrotz waren die Pinnower mit der gezeigten Leistung zufrieden. Zu schwer wiegen aktuell die zahlreichen Ausfälle. Zum nächsten Punktspiel gegen den Birkenwerder BC, dann auch wieder zu Hause, soll wieder Zählbares her.

Pinnow: Kevin Wiesner, Patrick Höfert,Tom Schartow, Tobias Schmock, Markus Hoffmeister, Philip Hermann, Kevin Wilke, Tino Graunke (79. Marcel Meißner), KristofKonitzer, Kevin Langbecker (46. Dennis Kuhtz), Lukas Theel

Gramzow: Mateusz Silewicz, FlorianAndres (63. Pascal Lange), Alexander Fischer, Max Frenzel, Christopher Vorwerk, SörenSeethaler, Marcel Blume, Danny Blume(Kai Hansche), Robin Palow, Enrico Bressel, Miguel Hartwig (75. Thomas Friese)