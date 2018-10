Spannung bis zur letzten Sekunde

Spektakulärer Abschlusskampf: Frankfurts Brian Tewes (in Rot) und Potsdams Radu Cataraga liefern sich ein hart umkämpftes Duell. Am Ende hat Cataraga mit 7:6 hauchdünn die Nase vorn und sichert seinem Team damit auch den Gesamtsieg. © Foto: michael benk

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Ringer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt haben eine denkbar knappe Heimniederlage kassiert. Im Brandenburg-Derby der Regionalliga gab es gegen den RC Germania Potsdam ein 14:15. Dabei fiel die Entscheidung erst im allerletzten der zehn Kämpfe.

Knapper und dramatischer geht es kaum: Nach neun Kämpfen zwischen den Oderstädtern und Germania Potsdam stand es 14:14. So musste das letzte Duell des Abends zwischen Brian Tewes von der KG und dem Potsdamer Radu Catagara entscheiden. Nach wechselnder Führung lag Tewes mit 6:7 zurück. Während sich die beiden Ringer im Griechisch-Römischen Stil der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm fest ineinander verharkten, ging ihr Blick immer wieder Richtung Zeitanzeige. Diese lief unaufhörlich gegen den Frankfurter, der gegen seinen aggressiven und erfahrenen Gegner alles versuchte, aber letztlich zu keinem weiteren Punkt kam. So blieb es bis zum Ablauf der sechs Minuten bei dem knappen Rückstand, der den Gästen aus der Landeshauptstadt den entscheidenden einen Zähler zum 15:14 bescherte.

„Ich wusste, dass Radu ein Spitzenathlet ist. Heute war mein erster Kampf gegen ihn, aber ich habe ihn schon mehrfach kämpfen sehen. Daher bin ich als Underdog in das Duell reingegangen“, erklärte Brian Tewes. „Dass es am Ende so knapp war, ist natürlich schade. Ich wusste natürlich auch, dass es der entscheidende Kampf ist und das macht es nicht gerade leichter.“

KG-Trainer Marc Wentzke hatte nur positive Worte für seinen Schlusskämpfer: „An Brian hat es heute definitiv nicht gelegen, dass wir verloren haben. Er hat einen super Kampf gegen einen sehr starken Gegner gezeigt, ich hatte mit einer höheren Niederlage gerechnet“, sagte Wentzke. „Unser Problem ist, dass einige der jüngeren Athleten einfach noch nicht das Leistungsniveau haben. Einige in der Truppe hauen sich voll rein, andere suchen noch ihre Form.“

Auch Wentzke selbst war wieder mit gutem Beispiel vorangegangen und stand trotz Verletzung auf der Matte – und das in der nächsthöheren Gewichtsklasse bis 86 kg, obwohl er nur 75 Kilo auf die Waage bringt. „Wir haben berufsbedingt einige Ausfälle zu verkraften, daher bin ich angetreten. Auch wenn die Mannschaft mir gesagt hat, dass ich bekloppt bin und eigentlich operiert werden muss“, berichtete der Trainer, der sich beim Kampf vor zwei Wochen beim SV Luftfahrt Berlin den Daumen ausgekugelt hatte. Trotz des zweifachen Handicaps bezwang Wentzke am Sonnabend seinen einen Kopf größeren Gegner Peter Groß mit 4:2 und sicherte seinem Team damit einen Zähler.

Vier Mannschaftspunkte steuerte gewohnt verlässlich Erik Weiß (71 kg GR) bei, dessen Kampf gegen Justus Wydmuch nach 2:54 Minuten beim Stand von 16:0 nach technischer Überlegenheit abgebrochen wurde. Für Weiß war es kaum mehr als ein Trainingskampf: Der 31-Jährige geht in der nächsten Woche für den Deutschen Ringer-Bund bei den Weltmeisterschaften in Budapest an den Start.

Ebenfalls vier Zähler für die KG holte Philipp Riese (61 kg GR). Gegen Paul Schwisow lag er allerdings schnell mit 0:6 in Rückstand. „Mein Gegner ist eigentlich Judoka und macht einen Angriff, in den ich voll draufgelaufen bin. Da war ich nicht hellwach“, gestand er hinterher. Umso stärker war seine Reaktion: Denn nach der Pause drehte der 18-Jährige richtig auf und punktete im Akkord – am Ende stand ein 21:6 nach technischer Überlegenheit auf der Anzeigetafel. „Da habe ich mich auf meine Stärken konzentriert und meine konditionelle Überlegenheit nutzen können“, berichtete Riese. Die weiteren Mannschaftspunkte sicherten Andrzej Grzelak und René Zimmermann.

Nach nur 28 Sekunden wurde hingegen Raffael Albrecht geschultert und musste vier Zähler abgeben. Chancenlos in ihren Kämpfen waren Karsten Pikulla und Amir Asghari. Einen spannenden Fight lieferten sich hingegen Steve Brylla und Alan Golmohammadi (66 kg FS). Nach verschlafenem Start und 0:6-Rückstand drehte der KG-Ringer das Duell mit sehenswerten Würfen in ein 7:6. In dem offen geführten Kampf verpassten beide immer wieder, ihren Gegner entscheidend zu fassen. Letztlich musste sich Brylla mit 9:12 geschlagen geben, was den Rückstand zur Halbzeit mit 6:10 noch im Rahmen hielt – am Ende fehlte dennoch ein einziger Zähler zum Erfolg.

Auf allzu viele Punkte können die Frankfurter/Eisenhüttenstädter wohl auch am kommenden Sonnabend nicht hoffen. Sie müssen beim ungeschlagenen Tabellenführer AV Germania Markneukirchen im sächsischen Vogtland antreten. „Sie sind der totale Top-Favorit, da rechnen wir uns nicht viel aus. Bei ihrem finanziellen Rahmen kann wohl kein anderer Verein in dieser Liga mithalten. Markneukirchen hat einen breiten Kader und viele Top-Leute. Aber wir wollen da hinfahren, Spaß haben und vielleicht den ein oder anderen ärgern“, gibt Marc Wentzke die Marschroute für den letzten Kampf der Hinrunde aus.