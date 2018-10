Männerzwist eskaliert mit Beleidigungen

Stefan Adam

Schwedt Zwei Männer eines kleinen uckermärkischen Dorfes können sich nicht leiden. Begegnet man sich, sind Sprüche und Beleidigungen die Regel. Bei einem unverhofften Treffen in einem Verkaufsladen eskalierte die Situation allerdings. Der Jüngere wurde im Verkaufsraum massiv beleidigt und zu Boden gestoßen. Prellungen und Herzprobleme waren die Folge. So zumindest schilderte das Opfer den Hergang und erstattete Anzeige.

Vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes musste sich ein Mann wegen Körperverletzung verantworten. Zu Prozessbeginn bestätigte der Angeklagte das seit Jahren angespannte Verhältnis zum angeblichen Opfer. „Man gehe sich aus dem Weg und ignoriere einander, so gut es eben geht“, sagte der 60-Jährige. „Der hat sich doch mit allen im Dorf in der Wolle.“ Auch den Kontakt im Geschäft bestätigte der Angeklagte, doch anders als in der Anklage formuliert. Er habe ihn bei seinem Eintreffen im Geschäft beleidigt. „Schmeißt den raus, den Verbrecher“, habe er gerufen. „Dann wollte er mich mit dem Fuß treten und ist dabei auf dem glatten Fußboden wohl ausgerutscht und hingefallen, so der Angeklagte. „Ich habe ihn nicht angerührt!“

Diese Version bestätigte auch ein Verkäufer aus dem Geschäft. Das Opfer sei wild gestikulierend auf den Angeklagten zugegangen und habe ihn als Verbrecher beschimpft. Dann sei er gefallen, aber wie, das konnte er nicht sehen. „Der Angeklagte hatte damit aber nichts zu tun, stand viel zu weit weg.“

Das 52-jährige Opfer blieb bei seiner Version. „Er hat alte Geschichten aufgewärmt und provoziert. Er hat gedroht, mir eine Schraube in den Arsch zu drehen. Dann hat er mich am Kragen gepackt und hingestoßen, als der Verkäufer den Raum verließ“, so seine Schilderung.

Der Staatsanwalt beantragte daraufhin die Einstellung des Verfahrens, da die Tat nicht nachweisbar war. Auch der Richter sah das so.