Generalfeldmarschall von russischer Milchkanne getroffen

Hans-Jürgen Wodtke

Havelland Mitte Oktober 1943 teilten die deutschen Medien mit, dass der OB (Oberbefehlshaber) der HGr (Heeresgruppe) Mitte, Generalfeldmarschall Günther von Kluge, bei einem Verkehrsunfall auf einer Inspektionsfahrt im Gebiet von Minsk schwer verletzt wurde. Die wahre Ursache des Unfalls hingegen verschwiegen seinerzeit Rundfunk und Presse. Zum Nachfolger als OB der HGr Mitte wurde Generalfeldmarschall Ernst Busch berufen.

Nach dem letzten großen Aufbäumen der Wehrmacht im Juli 1943 im Gebiet von Kursk konnten die Deutschen nur noch partielle Kampferfolge vorweisen. Die Rote Armee hatte im Osten endgültig das Heft des Handelns in die Hand genommen. So befand sich auch der von Kluge befehligte Mittelabschnitt der Ostfront in der zweiten Jahreshälfte permanent unter Druck. Die angespannte militärische Lage wurde durch Wetterkapriolen und den herannahenden Winter stetig schwieriger. Philipp von Boeselager, zu der Zeit Adjutant und enger Vertrauter des Generalfeldmarschalls von Kluge, schreibt dazu: „Nach von Kluges Analyse fehlten allein der Heeresgruppe Mitte mehr als 200.000 Mann. Die Division muss Abschnitte von 30 bis 40 km Breite halten, das war viermal mehr als gewöhnlich. In der vordersten Linie kamen auf einen Mann 80 Meter. Die Front wurde so durchlässig, dass selbst eine mobile Kavallerietruppe die Lücke nicht mehr schließen konnte. Die Ostfront war in die Phase des Zusammenbruchs eingetreten.“

Da traf es das deutsche Heer besonders hart, als sich die Meldung vom Unfall dieses Generalfeldmarschalls wie ein Lauffeuer herum sprach. Nach dem Ausfall des erfahrenen Heerführers musste schnell ein möglichst adäquater Ersatz her. Doch da hatte das OKW (Oberkommando der Wehrmacht), im nun vierten Kriegsjahr und bei dem permanenten Druck an allen Fronten, nicht mehr allzu viel zu bieten. Das Ausmaß der neuen Situation wurde noch prekärer, als bekannt wurde, wie schwer es von Kluge bei dem vermeintlichen Unfall getroffen hatte.

Was war geschehen? Günther von Kluge war am 12. Oktober 1943 mit seinem langjährigen und sehr erfahrenen Fahrer, Feldwebel Terwey hinter der Front unterwegs. Bei der Fahrt kam der große achtzylindrige Horch von der Straße ab und überschlug sich. Der Generalfeldmarschall wurde bei dem Unfall besonders schwer verletzt und überlebte nur durch glückliche Umstände. So zumindest die offizielle Verlautbarung des OKW. Diese Darstellung hielt sich bis in die heutige Zeit in allen Berichten zum Unfallhergang. Doch wird diese mit dem 2008 erschienenen Buch „Wir wollten Hitler töten“, von Philipp Boeselager, zu einer der vielen Legenden des Zweiten Weltkriegs.

So schreibt von Boeselager in seiner Autobiografie: „[Mein] Bruder Georg und ich […] lagen […] im Feldlazarett Minsk. Bald darauf wurde auch Feldmarschall von Kluge ins gleiche Lazarett eingeliefert. Er war bei einem Autounfall schwer verletzt worden - Partisanen hatten ein Gefäß mit Milch gegen die Windschutzscheibe geworfen, und das Auto war verunglückt.“

So neu und so bemerkenswert sich diese Aussagen heute auch anhört, gibt es keinen Grund an Boeselagers Angaben zu zweifeln. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass das OKW und die politischen Stellen des Dritten Reichs an der Darstellung des wahren Sachverhalts kaum ein Interesse gehabt haben werden. Denn wie hätten wohl die Soldaten, aber auch die deutsche Bevölkerung die Mitteilung aufgenommen, dass der OB der HGr Mitte durch eine von russischen Partisanen geworfenen Milchkanne um Haaresbreite sein Leben verloren hätte. Das war ein zu unglaublicher Vorgang, und so etwas dürfte es deshalb nicht geben. Sicherlich wollte man aber auch auf keinen Fall der sowjetischen Seite den Erfolg, der zweifellos mutigen Aktion, gönnen.

Es sollte einige Monate dauern, bis von Kluge wieder dienstfähig war. In der Genesungsphase hielt er sich auch auf seinem Gut in Böhne auf. Heimathistoriker glauben sogar, dass es die längste Phase war, die der Feldherr je auf seinem Gutsbesitz verbracht hat. Bei einer Fahrt von Böhne nach Rathenow traf er im Frühjahr 1944 mit dem in Neue Schleuse lebenden Siegfried Bartel zusammen. Dieser erzählte mir vor Jahren, dass er damals Fronturlaub hatte. Bei einem Spaziergang war er mehr zufällig auf den Feldmarschall gestoßen und hatte diesem beim Verlassen seiner Kutsche behilflich sein können. Bei diesem Zusammentreffen kam es zu einer längeren und zwanglosen Unterhaltung zwischen dem hochrangigen Heerführer und dem Soldaten im unteren militärischen Rang. In dem Gespräch war auch der zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht zufriedenstellende Gesundheitszustand des Generalfeldmarschalls Gesprächsgegenstand. Umso erstaunter war Bartel, als er nur wenige Zeit später erfahren musste, dass der Generalfeldmarschall von Kluge mit Wirkung vom 2. Juli 1944 zum Oberbefehlshaber „West“ ernannt wurde.

Dass es zu der Zeit um dessen Gesundheitszustand immer noch schlecht gestanden haben muss, belegen die Erlebnisse des Hauptwachtmeisters Alfred Zobel. Dieser war mit seiner Einheit unter anderem auch für die Luftsicherung eines Wehrmachtstabs im weiteren Pariser Umfeld zuständig. Der Stab hatte sich in einen von einer großen Parkanlage umgebenen Gutskomplex einquartiert. Zobel und seine Kameraden betrieben ihre Flak-Stellungen außerhalb des gut bewachten Stabsquartiers. Hier befanden sich in einem parkähnlichen Gelände auch ihre Unterkünfte, das Munitionslager und weitere Einrichtungen. „Es war ein heißer Sonntag, und die Alliierten waren rund vier Wochen zuvor an der französischen Küste gelandet“, so erinnert sich heute sein in Premnitz lebender Sohn Joachim Zobel an die mehrfach gehörten Erzählungen seines Vaters, „als hochrangige Stabsoffiziere in Begleitung ihrer Ordonanzen an den Stellungen der Flak-Leute vorbei ritten und sich rasch entfernten. Kurze Zeit später kamen mehrere der Stabsleute ohne Pferde zurück und stützten in ihrer Mitte einen Generalfeldmarschall, dem das Laufen sichtlich schwer fiel. Schnell erfuhren die erstaunt drein blickenden Flak-Soldaten, dass es sich bei dem hochrangigen Offizier um Generalfeldmarschall Günther von Kluge handelte. Dieser war infolge eines Schwächeanfalls ungewollt von seinem Pferd gerutscht und hatte sich dabei verletzt.

Nun suchten die begleitenden Offiziere nach einem Auto, mit dem sie den Oberbefehlshaber zum Sitz des Stabs bringen konnten. Es sollte einige Zeit dauern, bis ein geeignetes Fahrzeug gefunden war. In dieser Zeit versorgte Hauptwachtmeister Zobel von Kluge mit dem Nötigsten und kümmerte sich darum, dass es diesem schon bald etwas besser ging. Schnell kamen die beiden ins Gespräch und stellten dabei fest, dass sie im Zivilleben nicht nur beide Landwirte waren, sondern auch jenseits der Oder aufgewachsen waren. Zudem erfuhr Zobel vom schweren Autounfall seines „Schützlings“, wovon dieser immer noch nicht richtig genesen war und dass die sommerliche Hitze ihm noch schwer zu schaffen machen würde.“

„Es muss ein sehr nettes und ungezwungenes Gespräch gewesen sein“, so Joachim Zobel, „an das sich mein Vater sein Leben lang gern erinnerte“ und dass sich durch von Kluges Freitod, nur Wochen später, bei ihm besonders „eingegraben“ habe.