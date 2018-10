Im Angesicht der Apocalypse

Stefan Klug

(MOZ) Schlechter hätte der Start ins neue Abenteuer für Lara Croft nicht beginnen können. Um zu verhindern, dass ein Fiesling in den Besitz eines wertvolles Artefaktes kommt, nimmt sie dieses an sich und löst damit die Apokalypse aus. Statt die von der Organisation Trinity zu verändernde Weltordnung zu verhindern, leitet ausgerechnet die Archäologin deren Untergang ein. Den Tsunami zum Start überlebt sie knapp und erkennt, dass schnell gehandelt werden muss, um schlimmeres zu verhindern. Ziel ist der Dschungel von Peru, denn hier liegt das Geheimnis verborgen, das den Lauf der Geschichte noch ändern kann. Lara macht sich auf den Weg und das Flugzeug stürzt ab. Keine wirklich guten Voraussetzung für eine erfolgreiche Mission.

An Dramatik ist der erste Spielabschnitt des neuen Abenteuers kaum zu überbieten. Und die Entwickler von Eidos Montreal lassen keinen Zweifel daran, dass das dienstälteste Cyberbabe noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Äußerlich schon gar nicht, hat die Abenteurerin doch erneut eine Frischzellenkur erfahren. Gleiches gilt für das gesamte Game. Darüber hinaus hat man sich vor allem um die Story gekümmert und sich der Wurzeln besannt, auf die der Mythos Tomb Raider gründet. Es sind die Gräber, die Suche nach Schätzen und der Weg dorthin. So wurde der Action-Anteil - auch wenn es anfangs nicht so scheint - zurückgeschraubt zugunsten jener Passagen, die der Gamer rätselbestückt überwinden muss, um an Schätze zu gelangen. Dabei gibt es gescripte Abschnitte, die per Quick-Time-Event zu absolvieren sind. Es warten aber auch jede Menge Rätsel, zum Teil um die Ecke gedacht, die die Spieler fordern. Hier haben die Entwickler die Sache mehr als fair geregelt. Zum einen kann der Schwierigkeitsgrad für Kämpfe, Rätsel und Kletterpassagen getrennt voneinander eingestellt werden. Zudem darf man sich der Hilfe des Überlebensinstinktes bedienen, der wertvolle Tipps fürs Vorwärtskommen gibt. Und wenn alles schief geht sind die Einsetzpunke nah am letzten Ort des Geschehens.

Am Lagerfeuer pausiert das Spiel nicht nur, hier ist auch der Ort, um sich um die Entwicklung von Figur und Ausrüstung zu kümmern. Wie bei einem guten Rollenspiel üblich, werden die gesammelten Erfahrungspunkte in Fähigkeiten investiert, die das Überleben im Dschungel in jeglicher Form erleichtern. Gerade hier setzt das Game Maßstäbe, wenn es darum geht, eins mit der Natur zu werden. Fortbewegung, Tarnung und lautlose Angriffstechniken fordern geradezu jene heraus, denen der Sinn mehr nach Staelth als nach Ballerei steht. Aber auch letztere kommen auf ihre Kosten, wenn gewollt. Und mitunter führt am Kampf auch kein Weg vorbei. Spätestens bei Jaguar & Co ist mit Schleicherei allein kein Blumentopf zu gewinnen. Dann müssen die Wummen sprechen, die reichlich vorhanden sind und nicht weniger üppig aufgerüstet werden können.

Grafisch nutzt das neue Abenteuer, was ihm technisch geboten wird. Zwischensequenzen und In-Game-Ansichten sind nicht voneinander zu unterscheiden. Dank der sagenhaften Licht- und Schatteneffekte wirkt die Szenerie immer sehr realistisch, teils aber auch etwas düster. Vielleicht glänzen die Oberflächen mitunter etwas zu sehr, aber insgesamt geben sie einen sehr guten räumlichen Eindruck wieder. Animationen und sonstige Bewegung wirken echt. Nicht zuletzt sorgt der Sound und da vor allem die Dschungelgeräusche dafür, dass das Erlebnis für den Spieler sehr realistisch ist.

