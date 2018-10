Jugendliche verweigern Hilfesystem

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Sie haben in ein Wespennest gestochen: Mathias Priebe und Robert Krause sind in der Uckermark unterwegs und versuchen, junge Leute zu erreichen, die mit akuten Problemen nicht fertig werden. Davon gibt es offenbar mehr als erwartet. „Der große Bedarf ist erschreckend“, sagt Susann Löscher, Chefin des Angermünder Bildungswerks. Zusammen mit dem Jobcenter und dem Berufsbildungsverein Prenzlau hat sie ein Projekt „Gemeinsam zum Ziel“ aufgelegt. Es ist ein Modellversuch, der seit Januar läuft. Die beiden Sozialbetreuer Mathias Priebe und Robert Krause befassen sich dabei ähnlich wie Streetworker mit Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, die auf irgendeine Weise zwischen den sozialen Netzen hängen. Ihnen fehlt ein Schulabschluss, sie haben die Ausbildung abgebrochen, sie sind verschuldet, manche haben nicht mal eine Wohnung, schlafen mal hier, mal dort. Andere sind vor schwierigen familiären Verhältnissen ausgerissen. Oder die alleinerziehende Mutter ist plötzlich einfach verschwunden. Erschreckend: Viele bekommen nicht einmal Hartz IV oder Hilfe vom Jugendamt, weil sie es verweigern oder einfach nicht beantragen.

„Unser Ziel ist es, junge Menschen in die bestehenden Hilfesysteme zu bringen, ihnen eine Perspektive zu zeigen“, erklärt Michael Steffen, Leiter des Jobcenters. Seine Behörde bezahlt über ein Bundesprogramm innerhalb von drei Jahren 450 000 Euro, um mindestens 50 schwer erreichbare Jugendliche intensiv zu betreuen. Dieses Ziel dürfte bei Weitem überboten werden. Das dreiköpfige Team, zu dem Mathias Priebe und Robert Krause gehören, schaut sich auf den Dörfern um, redet mit Jugendämtern, bekommt Hinweise von verschiedensten Seiten.

Einer der schwierigsten Punkte ist der erste Kontakt. Denn Jugendliche wollen mit Behörden und allem drumherum nichts zu tun haben. Doch den Mitarbeitern des Bildungswerks kommen ihre sozialpädagogischen Erfahrungen zugute. Dennoch verweigern sich manche Jugendliche weiter. Bei anderen sind sie plötzlich Vertrauensleute in allen Lebenslagen. 33 feste Kontakte laufen jetzt schon, 13 regelmäßig, einige sporadisch, viele bahnen sich langsam an. „Wir sind überrannt worden“, sagt Mathias Priebe. Als Erfolg verbucht er, wenn einer der Betroffenen endlich Jugendhilfe in Anspruch nimmt. Oder das schwangere Mädchen zu einer Beratung geht. Oder ein 15-Jähriger ein Praktikum macht und dafür morgens aufsteht. Ein Mini-Job zählt schon zu den großen Erfolgen.

Die ganze Sache ist freiwillig, auf Wunsch auch anonym. Wer abbricht, kann gehen. Andere rücken nach. Das Team bekommt freie Hand, hat genügend Kilometergeld und Zeit, darf eigene Ideen umsetzen. Das ist selten, gestehen die Sozialbetreuer. Die drei teilen sich zwei feste Stellen. „Wir sind glücklich, dass es über drei Jahre läuft“, sagt Susann Löscher. Dennoch genügen die Stellen nicht. „Die Politik muss sich darauf besinnen, es ist nicht zu spät.“