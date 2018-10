Jens Dörschmann kandidiert für den Landtag

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der FDP-Kreisverband Frankfurt geht mit Jens Dörschmann in die Landtagswahl am 1. September 2019. Am Sonnabend wählten ihn die Mitglieder einstimmig zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 35. Darüber hinaus wollen sich die Liberalen darum bemühen, den 45-Jährigen bei der Landesvertreterversammlung am 19. Januar auf einen guten Listenplatz setzen zu lassen und sich dazu auch mit umliegenden Kreisverbänden abstimmen. Aktuell ist die FDP im Landtag nicht vertreten; 2014 war die Partei nicht über 1,5 Prozent hinaus gekommen. In Umfragen liegt die FDP jedoch inzwischen wieder relativ stabil bei 5 Prozent. Der Frankfurter FDP-Kreisverband ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und zählt mittlerweile fast 40 Mitglieder.

Jens Dörschmann ist studierter Jurist und als Abteilungsleiter der Friedhofsverwaltung bei der Stadt tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bei der Frankfurter FDP gehört Dörschmann als Schatzmeister dem Vorstand an. Er freue sich über das ihm entgegen gebrachte Vertrauen, erklärte er in einer Pressemitteilung. Darin nennt er auch erste Schwerpunkte für den Wahlkampf, wie „die Pflege und Seniorenpolitik, die wirtschaftliche Stärkung Ostbrandenburgs, die Stärkung der Kommunen (Selbstverwaltung und Interkommunale Zusammenarbeit) sowie die Schaffung einer bürgernahen Verwaltung“. Die Frankfurter FDP habe in den vergangenen zwei Jahren viele Neumitglieder gewonnen, „die eine hohe Sach- und Fachkompetenz auf vielen Ebenen aufweisen. Mit diesem Team werden wir die klassischen Stammwähler der Liberalen zurückgewinnen“, ist Dörschmann überzeugt. Er wolle nun mit Bürgern und Interessenvertretern ins Gespräch kommen und Wünsche und Sorgen in einem Papier festhalten, „das mir als Leitfaden für eine Arbeit im Landtag dienen soll“.

Darüber hinaus wählten die Mitglieder des Kreisverbandes, der von dem Stadtverordneten Wolfgang Mücke geleitet wird, auch jeweils fünf Delegierte zu den Landesvertreterversammlungen für die Europawahl 2019 und die Landtagswahl.

Die FDP ist damit die erste der größeren Frankfurter Parteien, die einen Landtagskandidaten benannt haben. Im September 2014 hatte René Wilke (Linke), nun Oberbürgermeister, den Wahlkreis 35 klar mit 31,1 Prozent gegen Michael Möckel (CDU/20 Prozent) und Wolfgang Pohl (SPD/18,8 Prozent) gewonnen.