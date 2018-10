Siege mit links und  großem Korb

Wer hält am längsten durch? Matthias Deubler (r.), hier im Duell mit Uwe Linke (l.), holte sich den Sieg im Maßkrugstemmen. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Traumhaft warmes Herbstwetter und ein tolles Angebot haben am Sonnabend viele Besucher aus der ganzen Region zum Herbstmarkt an den Podelziger Dorfteich gelockt. Dort gab es nicht nur herbstliche Marktangebote und kulinarische Leckereien, sondern auch viel Unterhaltsames.

So eröffneten die Podelziger Nachwuchs-Posaunenbläser das bunte Treiben am Vormittag. Die Jüngsten waren auf eine große Stroh-Hopsburg und ins Spiel-Zelt der Podelziger Markt-AG zu Riesen-Mikado, Ballonspielen und manchem mehr eingeladen. Theres Nering schminkte den Kindern lustige Gesichter. Die Markt-AG war erneut Ausrichter der bereits vierten Auflage des Herbstmarktes.

Die Mitstreiter um Gemeindevertreterin Iris Marggraf hatten zu zwei Mitmach-Wettbewerben eingeladen: Bis 11 Uhr wurden 20 ideenreich dekorierte Erntekörbe verschiedenster Größe abgegeben. Als Jury fungierten die Marktbesucher. Sie kürten bis zum Nachmittag den großen Korb von Heike Spiekermann aus Lebus zum schönsten. Gefolgt vom Korb, den Ines Rosslau für die Podelziger Ortsgruppe der Volkssolidarität gestaltet hatte und dem von Bärbel Marggraf geschmückten Korb.

Eher an die Herren richtete sich das Wettbewerbs-Angebot zum Bierkrug-Stemmen. Am längsten, nämlich 3,50 Minuten lang, konnte der Fürstenwalder Matthias Deubler den 1-Liter-Krug mit ausgestrecktem (linkem) Arm halten. Auf den Plätzen folgten die Podelziger Eric Thoran mit 3,30 und Tim Ullmann mit 3,05 Minuten. Bürgermeister Thomas Mix hatte als Zeitnehmer fungiert.

Viel Beifall gab es am Nachmittag für den Auftritt der Tänzerinnen aus der Frankfurter Gruppe „Maxima“. Sie tanzten bei strahlendem Sonnenschein zum Titel „I’m singing in the rain“. Das zu erleben, war die Leiterin der Seelower Volks- und Showtanzgruppe, Kerstin Zahn, nach Podelzig gekommen. Die Seelowerin zeigte sich vom vielfältigen Herbstmarkt-Programm sehr angetan.