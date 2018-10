Berlinerin erstmals in Bad Freienwalde

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sie kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Iris Weber aus Berlin. Die 49-Jährige weilt für vier Tage zum ersten Mal in Brandenburgs ältester Kurstadt und ist begeistert. Vor allem von der Natur und der Ruhe. „Hier kann man richtig gut schlafen“, sagt sie am Sonntagvormittag, ehe sie sich auf den Weg zum Baasee macht.

Normalerweise hätte sie ihr Weg schon früher einmal nach Bad Freienwalde führen können. Die 49-Jährige ist in Wriezen geboren und ihre Großmutter, Else Kühn, lebt im Oderbruch, in Neutrebbin. Dort sei sie auch öfter. Aber in Bad Freienwalde eben noch nie. Denn aufgewachsen ist Iris Weber in Rostock. Jetzt lebt sie in Berlin, Prenzlauer Berg. Sie ist froh, sich endlich aufgemacht zu haben, die vor den Toren Berlins gelegene Kurstadt kennenzulernen. Denn zu entdecken gebe es genug, meint sie. Fasziniert berichtet sie von den drei Biberburgen, zwei davon ziemlich groß, die sie am Teufelssee ausfindig gemacht hat. Solche kenne sie nur von Kanada. Dort sei sie beruflich öfter. „Und das Licht! Ich habe ganz viel fotografiert“, erzählt sie. Wohl auch den Blick, den sie vom Eulenturm aus genießen konnte. „Den Mulchgarten im Haus der Naturpflege finde ich sehr interessant. Das wäre mal ein Anreiz, das Mulchen selbst auszuprobieren“, meint sie angesichts der trockenen Böden in Berlin.

Ein bisschen bedauert sie, nicht schon früher Bad Freienwalde besucht zu haben. Es sei wirklich lohnenswert, in der Stadt zu verweilen. Natürlich sei ihr auch aufgefallen, dass Geschäfte und Wohnungen leer stehen. Mit einem Anreiz für junge Familien könne man das sicher ändern, glaubt sie. Denn immer mehr Familien wollen aus der Großstadt raus ins Grüne, dort, wo es noch bezahlbaren Wohnraum gebe. Und in Zeiten von Homeoffice müsse man nicht mehr in Berlin wohnen, um zu dort zu arbeiten.

Wünschenswert wären eine Kanu-Station und ein Stadtleben mit mehr Restaurants und kleinen Boutiquen. Auf alle Fälle will sie wieder kommen, verspricht Iris Weber und begibt sich schließlich auf Schusters Rappen, um danach wieder heim zu fahren.